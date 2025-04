Malamovida, nuovo scontro in Aula 

È il day after del primo round sul dibattito sulla movida e alla fine in Consiglio comunale la “quadra” tra maggioranza e opposizioni si trova (a sorpresa) su un emendamento di Rita Polo (Pd) alla mozione di Roberta Sulis (FI) che, tra le altre, cose introduce, in applicazione della Cartabia, il pronto intervento minori h24 per le emergenze socio educative in raccordo con l’attività giudiziaria. Respinte, come era nelle attese, invece le mozioni di Giuseppe Farris (CiviCa 2024), che chiedeva un nuovo patto per la sicurezza, e quella di Nando Secchi (Lega) che chiedeva presidi fissi e mobili e l’implementazione del servizio degli educatori di strada. Tutti d’accordo che Cagliari è una città sicura (i reati sono i calo), da una parte la maggioranza, unita seppure con posizioni diverse tra le varie componenti, accusa le minoranza di avere un «approccio repressivo al problema della movida, mentre bisogna lavorare sulla prevenzione», dall’altra la minoranza di centrodestra che parla di «posizione ideologica». Insicurezza reale o percepita: su questo binario si svolge il dibattito.

Il dibattito

Spiega Giuseppe Farris che «in aula si è registrata una presa di posizione del sindaco in qualche misura vicina alla sostanza delle mozioni, mentre la maggioranza sostiene che la sicurezza non può essere perseguita con la militarizzazione dello spazio pubblico ma occorre intervenire sulle cause del disagio. Premesso che su queste interviene anche la mia mozione, mi chiedo se le misure che proponiamo attentino alle libertà personali come ha detto qualche esponente di maggioranza. Non so se implementare l’illuminazione pubblica, la videosorveglianza, far circolare forze di polizia miste nel centro storico siano un attentato alla libertà personale». «Non c’è nessun indirizzo persecutorio», rilancia Corrado Maxia, FdI: «Cagliari è una città sicura, nessuno lo mette in dubbio. Ma esistono fenomeni localizzati preoccupanti. Registriamo un distacco tra sindaco e la sua maggioranza». «La maggioranza vive una distanza siderale dalla realtà: gli episodi che si stanno moltiplicando richiedono azioni concrete e risolutive. Invece di accogliere le nostre proposte si chiudono nel loro preconcetto ideologico perdendo una grande opportunità per affrontare insieme queste problematiche», rincara Roberto Mura, Alleanza Sardegna.

La difesa

«Noi crediamo che sia giusto che un coalizione, seppure unita, esprima le proprie posizioni: è questa la dialettica politica», afferma Laura Stocchino, capogruppo di Sinistra Futura. «Quelle mozioni, a nostro avviso sono irricevibili», aggiunge. Il concetto lo ribadisce Corrado Sorrentino, Avs: «Premesso che, nell’unità della coalizione, ognuno esprime le proprie posizioni, non credo nelle risposte repressive ma nelle prevenzione dei fenomeni». «La domanda che porsi non è come fermiamo i ragazzi che sono protagonisti della movida» che degenera nella malamovida, «ma come li accompagniamo», dice Marta Mereu, Pd. «Dobbiamo creare le condizioni affinché la socialità dei ragazzi si possa sviluppare in modo sano e rispettoso». Si, ma come? ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA