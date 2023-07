Malamovida, in campo educatori e insegnanti  

Contro la malamovida non basta accentuare i controlli di sicurezza. Serve di più: occorre dare un senso alla vita dei ragazzini abbandonati a se stessi e occorre rafforzare le forze sane del quartiere Marina perché se ne riapproprino.

A questo punta “Accresce”, un progetto selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Promosso dall’associazione Efys, “Accresce” lavora per rompere l’isolamento in cui sono finite scuola e famiglia e dare una risposta concreta alla crisi educativa, creando un’alleanza tra gli adulti che si occupano di infanzia e adolescenza. L’obiettivo è quello di trasformare il quartiere Marina – per poi coinvolgere tutto il centro storico - in una comunità educante attenta e consapevole in cui tutti siano coinvolti.

Caffè pedagogici

Il progetto – nato dalla collaborazione l’associazione Efys, l’Università di Cagliari, il Comune, Sardinia Open Data, Inmediazione, Aidos, Unica Radio, F4cr network, Aman e l’istituto comprensivo “Satta Spano De Amicis” - durerà due anni con una prima fase di ascolto e condivisione interamente dedicata alla tessitura di relazioni, imprescindibile per avvicinare gli elementi che compongono la comunità educante.

Ci saranno i “caffè pedagogici”, spazi di incontro e ascolto nati per affrontare i problemi dei più piccoli con soluzioni condivise e non calate dall’alto per lavorare sugli spazi di incomprensione e riannodare il legame tra scuola, genitori e territorio.

Sos teenager

Tra le proposte c’è anche quella di offrire un supporto specifico a chi si occupa di adolescenti e affrontare, con l’aiuto di esperti, temi complessi e in continua trasformazione che li riguardano e che possono disarmare anche gli adulti più attenti. In base alle esigenze che emergeranno potranno essere avviati incontri di formazione sulla gestione delle nuove tecnologie, sull’emotività degli adolescenti, sui rischi legati alle nuove sostanze stupefacenti o su tutti gli aspetti legati alla sessualità: dai pericoli della rete alla consapevolezza su eventuali fluidità di genere.

Negozio amico

Tra le idee del quartiere dei ragazzi c’è anche quella di coinvolgere gli esercenti del rione e dare vita al “negozio amico” dove i ragazzi potranno chiamare i genitori, attendere lì il loro arrivo o chiedere aiuto in caso di necessità.

No malamovida

In un quartiere fortemente sensibilizzato ai temi dell’infanzia e dell’adolescenza, dove tutti sentono di far parte di una comunità educante, sarà più difficile rimanere indifferenti nei confronti dei giovanissimi che assumono alcolici o rischiano di infilarsi in situazioni a rischio. Il progetto punta a diventare antidoto naturale alla malamovida che, soprattutto nei fine settimana d’estate, vede coinvolto proprio il quartiere Marina dove si radunano ragazzi sempre più giovani.

