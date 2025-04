Malamovida, il piano del Comune 

L’utilizzo delle telecamere del Comune (quelle montate per la viabilità) a disposizione delle forze dell’ordine per garantire l’ordine pubblico, in futuro (forse) anche la possibilità di servirsi anche di quelle dei privati. La creazione di alcune zone, via Roma, piazza Matteotti, piazza del Carmine, Marina (non chiamatale “rosse” perché non è quello il significato) dove persone già “condannate” in passato per aggressione, spaccio, e danneggiamenti, possano essere immediatamente allontanate: una specie di “daspo”, quindi. E ancora: chiusura prima e sospensione poi (sine die?) della licenza a chi vende alcol ai minorenni, quindi l’ipotesi – totalmente embrionale – di “recintare” alcune aree frequentate dalla movida attorno alle chiese (intervento sollecitato dai parroci), il potenziamento dell’illuminazione pubblica, l’attivazione del programma “strade sicure” con una cinquantina di uomini e donne dell’Esercito da affiancare a carabinieri, polizia, guardia di finanza, polizia municipale con l’obiettivo di rafforzare i controlli. Fin qui l’approccio “autoritario”, poi c’è quello pedagogico: con un nuovo utilizzo degli spazi cittadini, con animazioni ed eventi di pregio (vedi il palco che sarà montato per tutta l’estate in piazza del Carmine), presidi culturali, sociali e di istruzione. È denso e articolato il piano che il Comune ha in mente per contrastare i fenomeni di “malamovida” a Marina e Stampace. Per il momento si tratta solo di idee che l’amministrazione sta valutando con Prefettura e Questura, sulle quali lavora per arrivare a definire un piano operativo. Sullo sfondo un concetto di base, che Massimo Zedda ripete più di una volta in Aula: «Cagliari è tra le quindici città più sicure d’Italia», dice ribadendo un concetto lanciato dal questore Rosanna Lavezzaro qualche giorno fa durante la festa della polizia. «Poi ci sono aspetti legati alla micro-delinquenza e una turbolenza nella frequentazione dei luoghi da parte dei giovani, con una serie di disagi, che non bisogna sottovalutare. Anzi», aggiunge.

Il dibattito

Ieri in Consiglio comunale era attesa la discussione sulle tre mozioni sulla movida presentate dai consiglieri di opposizione Giuseppe Farris, CiviCa 2024, (per un nuovo patto sulla sicurezza), Nando Secchi, Lega-Anima di Sardegna, (per l’implementazione dei controlli e delle attività pedagogiche a supporto di famiglie e ragazzi) e Roberta Sulis (un allarme sull’uso di alcol e droghe da parte dei giovanissimi). Un dibattito lungo, davanti ai tanti residenti dei quartieri storici intervenuti a Palazzo Bacaredda, alla fine sospeso (si concluderà oggi e verosimilmente si concluderà con la bocciatura di tutte e le tre le mozioni). Ma tanto basta per accendere lo “scontro” tra le varie anime del Consiglio. «Pur riconoscendo criticità e le preoccupazioni legittime di tanti cittadini, la sicurezza non può essere perseguita attraverso la militarizzazione dello spazio pubblico né con approcci emergenziali che rischiano di compromettere il rapporto di fiducia tra istituzioni e comunità», scrivono in un documento tutti i consiglieri di maggioranza, tranne i Progressisti. «La nostra visione si fonda su un modello di città che mette al centro il dialogo, il presidio attivo dei luoghi, la promozione dell’educazione civica e culturale, e un patto di corresponsabilità con i cittadini, e su questo stiamo già lavorando accanto a famiglie, scuole ed enti del terzo settore», aggiungono. «La sicurezza non si costruisce con la repressione, ma con più diritti ed equità», sottolinea Alessio Alias, capogruppo dei Progressisti. «Delineare scenari allarmistici, come fanno le tre mozioni delle minoranze, è una narrazione falsa che non trova riscontro nella realtà. Per affrontare i problemi della movida occorre un patto sociale, non securitario». ( ma. mad. )

