Malamovida fra botte e spogliarello 

Euforia alle stelle, qualche bicchiere di troppo e il gioco è andato oltre il limite. Tanto che due ragazzi hanno concluso la nottata di sabato in caserma: uno di loro si è spogliato in pieno centro e, quando i carabinieri e gli operatori del 118 sono intervenuti per cercare di riportare la calma, si è scagliato contro una volontaria della Lavos e contro un militare. Per lui è scattato l’arresto per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Ennesimo episodio di malamovida che scatena le proteste dei residenti ma suscita anche forte preoccupazione per i vari fatti accaduti in queste ultime settimane fra furti, atti vandalici e rapine.

L’allarme

Un fine settimana come tanti ma a movimentare il sabato sera ci hanno pensato due giovani, di origine straniera, che si sono lasciati andare in un fuori programma del tutto inaspettato in via Garibaldi a pochi passi da un ristorante. I due amici erano particolarmente su di giri e, complice l’alcol, uno di loro si è completamente denudato e cercava di spogliare anche l’altro giovane. Urla e risate, la scena non è passata inosservata e alcune persone hanno segnalato quanto stava accadendo ai carabinieri. Immediato l’arrivo dei militari che, vedendo la situazione, hanno chiesto l’intervento di un’ambulanza per cercare di calmare i due giovani.

L’aggressione

Alla vista dei soccorritori però uno dei due ragazzi, particolarmente esagitato, si è scagliato contro un’operatrice della Lavos aggredendo anche il carabiniere intervenuto per difenderla. Momenti di tensione, i due stranieri sono stati bloccati dai militari e portati in caserma: per uno è scattato l’arresto per lesioni a personale sanitario oltre che per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, l’altro invece è stato denunciato.

I controlli

Proprio nel fine settimana era stato predisposto uno dei servizi straordinari di controllo ad “alto impatto” concordato durante il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica: sono stati effettuati controlli nei locali pubblici e nelle aree frequentate maggiormente dai più giovani. Venerdì un 19enne di Cabras è stato segnalato al prefetto perché trovato in possesso di 0,2 grammi di cannabis (uso personale). I servizi proseguiranno con la collaborazione delle unità cinofile dello squadrone Cacciatori Sardegna.

