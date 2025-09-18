Malamovida e periferie, la commissione sicurezza in città per due giorni 

Controlli continui per riportare l’ordine in piazza del Carmine e garantire il senso di sicurezza per chi vive e lavora nella zona. Le pattuglie della Polizia anche ieri hanno presidiato l’area e gli agenti hanno effettuato numerose identificazioni. Alcune persone, che stavano bivaccando, hanno deciso di andare via. Sono i risultati dell’ordinanza firmata dal prefetto Giuseppe Castaldo, come stabilito nell’ultima riunione del comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, che ha introdotto una “zona rossa” in piazza del Carmine e nelle vie vicine. E lunedì e martedì, sempre in tema di sicurezza, sarà a Cagliari la Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. Una delegazione di deputati, presieduta da Alessandro Battilocchio, oltre a incontrare i rappresentati del Comune, delle istituzioni e delle forze dell’ordine, visiteranno, nei due giorni, alcune aree, istituti scolastici, parrocchie della città e mense sociali.

Il confronto

Sul tavolo della commissione dovrebbero finire anche i temi caldi della malamovida, dei problemi di degrado e scarsa percezione della sicurezza che si vivono soprattutto nei quartieri del centro storico. I deputati si confronteranno anche con il sindaco Massimo Zedda, il prefetto Giuseppe Castaldo, il questore Rosanna Lavezzaro, i comandanti provinciali di Carabinieri e Guardia di finanza, e con l’amministratore unico dell’Agenzia regionale per l’edilizia abitativa, Matteo Sestu.

Il presidio

Intanto, dopo l’avvio di mercoledì, anche ieri piazza del Carmine è stata presidiata dalle forze dell’ordine. In particolare le pattuglie della Squadra volante hanno effettuato continui controlli e numerose identificazioni di persone presenti nella zona. Il provvedimento, come ha ricordato il prefetto, è valido per 60 giorni e sarà sperimentale. Riguarda, oltre a piazza del Carmine, anche via Sassari (fino all’angolo con via Mameli), via Maddalena, via e vico Malta, via Crispi e viale Trieste, fino all’angolo con via Isola di Tavolara. Tra alcune settimane verrà fatto un bilancio sui risultati, poi si stabilirà se proseguire con il provvedimento ma anche se estendere l’iniziativa anche in altre zone della città ritenute «a rischio».

RIPRODUZIONE RISERVATA