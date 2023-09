Malamovida e furti: ecco le telecamere 

Commercianti e negozianti esultano: «Avevamo chiesto questo intervento da tempo per avere maggiore sicurezza. Era ora». Da diversi giorni sono infatti iniziati i lavori di installazione delle nuove telecamere in via Garibaldi e via Manno. Sono i primi “occhi elettronici” di ultima generazione: oltre a svolgere un’opera di prevenzione, serviranno per eventuali indagini su rapine, aggressioni, furti e scippi. E controlleranno i parametri dell’inquinamento acustico e ambientale. «Abbiamo iniziato dal centro storico», sottolinea l’assessore all’Innovazione tecnologica, Alessandro Guarracino. «Stiamo parlando di un progetto di circa 3 milioni e mezzo di euro. Alla fine saranno piazzate 100 telecamere di ultima generazione con più funzioni. Saranno soprattutto un presidio di sicurezza, vicino alle scuole e nelle zone della movida».

Al lavoro

«Finalmente», commenta soddisfatto Paolo Angius del Centro commerciale Cagliari centro, «sono iniziati i lavori per la messa in opera delle telecamere di vigilanza. Così sarà possibile identificare chi delinque, chi sporca, chi abbandona i rifiuti, chi entra in auto incurante dei divieti, chi fa gli slalom tra i passanti con monopattini e biciclette e così via. Chiedevamo più controlli: presto ci saranno». I primi impianti sono già stati predisposti in via Garibaldi, all’altezza di via Lanusei e in una delle traverse pedonali che porta verso via San Domenico. «Uno strumento utile per migliorare la vivibilità di residenti e commercianti. Se i furti con spaccata che l’anno scorso hanno toccato in prima persona molti negozianti sono quasi svaniti grazie agli arresti e alle indagini delle forze dell’ordine», prosegue Angius, «non diminuiscono i furti con destrezza. C’è chi approfitta di momenti di disattenzione, anche grazie a dei complici, per portare via oggetti e telefoni cellulari dei commercianti e dei loro dipendenti. I sistemi di videosorveglianza serviranno anche a risalire ai responsabili di questi episodi». In arrivo anche una nuova illuminazione: «Anche questo un intervento per garantire maggiore sicurezza».

I numeri

Con le cento telecamere che verranno piazzate dal Comune il numero totale degli impianti presenti in città salirà a 300. «Il tutto sarà gestito», precisa l'assessore all’Innovazione tecnologica, «da una centrale operativa. Qui verranno osservati, in diretta immagini e dati, gestendo tutto nell’immediatezza. Questo consentirà di prendere decisioni in tempo reale ma anche programmate». Guarracino conclude: «In questi quattro anni siamo passati dalla 50esima posizione alla nona in Italia per risultati in ambito digitale. Con questo progetto contiamo di essere la città più smart city del centro sud, offrendo a cittadini e turisti servizi sempre più adeguati».

RIPRODUZIONE RISERVATA