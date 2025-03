Malamovida e droga, controlli a tappeto e raffica di denunce 

Maxi operazione dei carabinieri a Quartu e nell’hinterland per prevenire e contrastare la cosiddetta “mala movida”. I militari hanno effettuato decine di controlli su persone e veicoli, portando alla segnalazione alla Prefettura di quattro persone come assuntori di sostanze stupefacenti e alla denuncia di un’altra per ricettazione e detenzione di droga ai fini di spaccio.

Tra i fermati, un 19enne studente di Quartu, trovato in possesso di un grammo di marijuana; un 34enne operaio di San Nicolò Gerrei fermato alla guida di un’auto e trovato in possesso di tre dosi di cocaina, circostanza che ha portato al ritiro immediato della patente di guida. E ancora: un 38enne disoccupato di Monserrato è stato sorpreso con 6,40 grammi di cocaina, mentre un operaio di 53 anni di Selargius, è stato trovato in possesso di 6,50 grammi di cocaina, 12,50 grammi di marijuana e 2 grammi di hashish, oltre a 480 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Nella sua disponibilità vi erano anche un bilancino di precisione e una bicicletta mountain bike del valore di oltre mille euro, risultata rubata, oltre a utensili di dubbia provenienza, su cui sono tuttora in corso verifiche.

Durante il servizio preventivo i carabinieri di Quartu, Sestu, Selargius, Monserrato e del Nas, hanno controllato 61 veicoli e identificate 107 persone, di cui quattro sanzionate per violazioni al codice della strada e denunciate per guida in stato di ebbrezza e senza patente. Tra questi, un disoccupato 21enne di Sestu ed un 44enne di Sinnai.

