Malamovida e decoro: Comune e comitati studiano una strategia 

Il centro storico incontra il Comune. Si è tenuto nei giorni scorsi un primo colloquio, voluto dall’assessora all’Ambiente Luisa Giua Marassi, con le associazioni di quartiere Vivere a Villanova, Apriamo le finestre alla Marina, Abitanti di Casteddu de Susu e il Comitato di via Cima e via Spano. Presenti anche Gianbattista Marotto, dirigente dell’area Igiene del suolo e comandante ad interim della polizia locale, e Andrea Cossu, funzionario all’Igiene del suolo.

Pulizia delle strade, gestione dei rifiuti e decoro urbano i temi portati al tavolo dell’assessora. Gli obiettivi comuni riguardano l’aumento del numero di cestini in ghisa e il loro svuotamento più frequente, il superamento del sistema dei mastelli, maggiori controlli contro gli abbandoni irregolari dell’immondizia e la possibilità di conferire giornalmente l’umido. Ogni comitato ha poi espresso richieste specifiche per il proprio quartiere.

Le richieste

Vivere a Villanova chiede di calibrare l’attività di lavaggio dei marciapiedi a seconda dell’intensità di frequentazione delle zone. Per quanto riguarda il verde pubblico, oltre alla regolare manutenzione e potatura delle piante del rione, «abbiamo auspicato la creazione di un polo verde a vocazione museale, da piazza Marghinotti ai giardini pubblici, dedicato a Ubaldo Badas», spiega il vicepresidente Carlo Macciò. Infine i rifiuti: il comitato spera che il rione venga incluso nel giro della corriera ecologica, il servizio di raccolta dedicato alle attività commerciali.

Apriamo le finestre alla Marina vorrebbe invece telecamere nelle aree critiche per l’abbandono dell’immondizia come via Sicilia, via Cavour e via Mercato Vecchio. In più, lavaggio e cura del verde in zone a rischio degrado, come piazza Sant’Eulalia. Molto sentita anche la questione parcheggi: affiancare tra loro le micro-isole ecologiche di via Sicilia e poter usare gli stalli destinati alle corriere ecologiche la notte, dalle 20 alle 8, consentirebbe di recuperare diversi posti. «L’intervento del Comune è fondamentale, ma occorre anche una presa di coscienza da parte dei residenti e delle attività. Siamo noi i primi a dover salvaguardare il quartiere e non usarlo come discarica», afferma per il comitato Sandra Orrù.

In via Cima e via Spano si ritiene fondamentale il lavaggio delle due scalinate della zona, fin qui ignorate dagli operatori comunali e completamente appiccicose. Chiesti anche maggiori controlli contro la malamovida: le due strade sarebbero un rifugio gettonato tra i ragazzini per bere la sera, con conseguente accumulo di bottiglie.

Il Bastione

A Castello, infine, si chiede di istituire un’area cani alla fine di via del Cammino nuovo, vista la presenza di troppe deiezioni non pulite dai padroni, il lavaggio sistematico degli ascensori, in questo periodo utilizzatissimi, e soprattutto del Bastione, in cima e nelle scale. «Un monumento di tale bellezza, che offre una vista mozzafiato sulla città, non può essere abbandonato in quel modo», commenta Maria Carmen Sulis.

Ampia soddisfazione tra ambo le parti in seguito all’incontro. Le associazioni sono concordi nel definirlo costruttivo e proficuo, all’insegna della collaborazione per costruire un centro storico più vivibile. Secondo l’assessora Giua Marassi, «i quartieri del centro storico sono tra le aree più critiche, perché subiscono il carico della movida e del turismo. Ora che stiamo per bandire la nuova gara d’appalto per il servizio di raccolta dei rifiuti riteniamo fondamentale ascoltarli e coglierne i suggerimenti».

