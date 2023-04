«Malamovida, coalizziamoci» 

«Cagliari? Bellissima. Ha i mali che hanno molte altre città. Ma la sicurezza dei cagliaritani è in ottime mani, grazie al lavoro di poliziotte e poliziotti». La malamovida? «È più un problema di decoro urbano ed educazione. Non basta la presenza delle forze dell’ordine per risolverlo, serve la coalizione di tutti gli enti». Lo spaccio di droga? «Un problema endemico. Noi lavoriamo per togliere i piccoli spacciatori dalle piazze e per arrivare a chi gestisce il mercato». Paolo Rossi, nel giorno del 171ensimo anniversario della festa della Polizia, è un fiume in piena. Davanti a una gigantesca platea, nella sala congressi della Fiera, dispensa ringraziamenti per tutti. Non dimentica nessuno, perché questa è la sua ultima festa da dipendente del ministero dell’Interno: a febbraio dell’anno prossimo andrà in pensione.

I pericoli

I rischi che corrono gli agenti sono numerosi. E Rossi lo ricorda evidenziando l’ultima, feroce, aggressione subita da tre “falchi” della Squadra Mobile, in piazza del Carmine: «Impegnati in un servizio antidroga sono stati accerchiati e picchiati da un gruppo di stranieri. Sono riusciti a bloccare comunque due spacciatori: con grande senso del dovere hanno rinunciato a difendersi con le armi in dotazione per non rischiare di mettere in pericolo bambini e genitori presenti nella piazza. Li ringrazio di cuore. Sono tre padri di famiglia e hanno rischiato la vita: uno ha le costole rotte, uno un ginocchio fratturato e uno potrebbe non sentire più da un orecchio».

La collaborazione

Nel discorso, Rossi, ripete spesso la parola «collaborazione». Con «l’amico e collega Giuseppe De Matteis, con le altre forze dell’ordine, con la Procura, con le altre istituzioni, con i sindacati». Ma la sua voce trema quando si rivolge alle sue donne e ai suoi uomini: «Vi ringrazio per il vostro lavoro quotidiano. Esserci sempre è il nostro motto, e voi ci siete sempre stati. Tutto nonostante le carenze dell’organico». Sempre in prima linea, anche nella generosità: nel piazzale si tiene una raccolta straordinaria di sangue grazie all’associazione della Polizia “donatori nati” e all’Avis.