Malamovida, chiuso un altro locale 

Schiamazzi, liti, tasso alcolemico elevatissimo, minorenni in giro con bottiglie di vodka ma anche spaccio di “erba” a tutte le ore. Nel centro storico la movida si porta dietro una serie di episodi allarmanti, difficilmente contrastabili solo con il lavoro e la presenza delle forze dell’ordine. Così anche questo fine settimana, tra venerdì e ieri notte, ha portato alla denuncia di due stranieri per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni e alla chiusura, per dieci giorni (notificata venerdì) del locale Alcool alla Marina per aver venduto, è l’accusa della Polizia, alcol a minorenni.

Le lamentele

I comitati dei residenti di Stampace e della Marina ripetono quasi quotidianamente le stesse cose oramai da anni. «Siamo prigionieri in casa nostra». Così venerdì sera le pattuglie del nucleo radiomobile della compagnia dei carabinieri di Cagliari sono dovute arrivare d’urgenza in via Sassari per una rissa tra cittadini stranieri. A fatica i militari sono riusciti a fermarne due che hanno cercato di scappare, opponendo resistenza. Il tutto è avvenuto davanti a tantissime persone. Per fortuna non ci sono stati feriti gravi, se non qualche altro ragazzo straniero che ha riportato delle lesioni ma ha rifiutato di farsi visitare o di essere accompagnato in ospedale. E come raccontano gli abitanti della zona – non solo a Stampace, ma anche alla Marina – in particolare il finse settimana i gruppetti di spacciatori in azione sono numerosi. E basta poco per far scoppiare uno scontro.

Alcol e minorenni

E mentre i carabinieri hanno bloccato, identificato e denunciato i due giovani stranieri, la Polizia venerdì ha concluso gli accertamenti iniziati il sabato della settimana precedente su uno dei locali della Marina. Durante uno dei servizi disposti proprio per il contrasto della malamovida, gli agenti della Polizia Amministrativa hanno verificato cosa accadeva in un esercizio commerciale con la vendita – questa l’accusa dei poliziotti – di alcol a un minorenne. Il titolare è stato subito denunciato e al termine del procedimento amministrativo, il questore Rosanna Lavezzaro ha disposto la chiusura del locale, l’Alcool di via Sicilia, per dieci giorni (dal 23 maggio). Lo stesso cocktail bar era stato sanzionato lo scorso 29 marzo. Anche la Polizia evidenzia come «la reiterazione di questa condotta in un tempo così breve, unita alla giovane età dei minori coinvolti, evidenzia come l’episodio si inserisca in un contesto di crescente allarme sociale. L’aumento del consumo di alcol tra i minorenni e un fenomeno che, nella zona della movida cagliaritana, sta assumendo contorni sempre più critici».

Le conseguenze

E, collegati all’elevato consumo di alcol, ci possono essere ulteriori problemi: «degrado del tessuto urbano, conseguenze per l’ordine pubblico, disturbo della quiete pubblica e un diffuso senso di insicurezza tra i residenti e coloro che frequentano la zona». Per questo dalla questura fanno sapere che «l’attenzione rimane alta, con l'obiettivo di contrastare efficacemente questa pericolosa tendenza».