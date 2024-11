Malamovida: «Allo studio controlli mirati» 

I quartesi Stefano Marcialis e Nicolò Congia (32 e 23 anni), e il 19enne Davide Matteo Battocchia, residente a Sinnai, restano in carcere. I tre sono accusati di lesioni gravi: hanno, secondo le accuse della Polizia, aggredito e picchiato una famiglia per banali questioni di viabilità in via Mameli, nella notte tra sabato e domenica. Ieri mattina, nell’interrogatorio per la convalida dal gip Manuela Anzani, i tre (assistiti dagli avvocati Herika Dessì, Mauro Massa, Cinzia Orgiana e Anna Maria Busia) si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. La giudice ha poi confermato la custodia cautelare in carcere.

Sul nuovo fine settimana di violenza e aggressioni sessuali è intervenuto anche il prefetto Giuseppe Castaldo. «Per un episodio banale c’è stata una reazione violenta, inspiegabile e ingiustificabile. Dobbiamo dire che la reazione della Polizia è stata immediata, con i presunti responsabili subito identificati e fermati. Quindi forze dell’ordine e magistratura, che ora farà la sua parte, ci sono. Penso che sia necessario anche e soprattutto agire su modelli culturali e sociali che diano dei valori ai nostri ragazzi. Bisogna cercare di far capire che le reazioni violente, e la violenza, fanno parte di un modello culturale sbagliato, non civile».

Il prefetto aggiunge: «I controlli nelle zone della movida ci sono. Le identificazioni sono aumentate, ci sono state delle chiusure di locali e abbiamo dei dispositivi fissi. Valuteremo comunque se mettere in campo dei servizi un po’ più specifici e più mirati». (m. v.)

