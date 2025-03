Malamovida alla Marina, maxi retata dei carabinieri 

Sono arrivati a decine, in uniforme e in borghese, e con loro i primi risultati nel quartiere principe della malamovida: la Marina. Un arresto per spaccio e tanta droga sequestrata da parte dei carabinieri, un altro arresto per furto degli stessi militari, un giovane in manette nel rione per una serie di rapine di ragazzi assaliti da un giovane appena diciottenne arrestato dalla polizia. Il prefetto Giuseppe Gastaldo ha detto “stop” alla malamovida, le forze dell’ordine hanno sentito forte e chiaro. Così nel quartiere della vita notturna e delle locazioni brevi per i turisti ritorna, dopo tempo, l’aria pulita della normalità.

Il blitz antidroga

È imponente, il servizio di prevenzione e repressione che i carabinieri del Comando provinciale hanno denominato “Setaccio” e che mercoledì sera e ha portato ad arresti e denunce. Il risultato più importante ha condotto in una cella della casa circondariale di Uta, dove domani (salvo scarcerazione) compirà 41 anni, Giuseppe Caredda, cagliaritano, per spaccio di droga. I militari l’hanno bloccato - secondo l’informativa inviata alla Procura - dopo una perquisizione personale per strada. Aveva con sé alcune dosi di ketamina. Ovvia la successiva perquisizione nell’appartamento in cui abita, a Pirri, e lì i carabinieri hanno scoperto e sequestrato ben di più. Hanno portato via quasi tre etti di ketamina, altrettanti di Mdma, oltre un etto di cocaina, un po’ meno di hascisc e 16 grammi di marijuana. Nel verbale di sequestro dei carabinieri compaiono anche poco più di 1.400 euro in contanti che gli stessi investigatori ritengono guadagnati con l’attività di spaccio, materiale per confezionare le dosi e attrezzature artigianali che - sempre secondo gli investigatori - erano idonee per la solidificazione delle droghe sintetiche. I carabinieri ritengono insomma di aver scoperto una sorta di laboratorio casalingo senza alambicchi e provette, sostituiti da padelle e contenitori, che secondo le conclusioni cui sono giunti erano utilizzati per trasformare la ketamina liquida in cristalli, creando così le dosi da spacciare ai tossicodipendenti. La droga e i soldi sequestrati - scrivono i carabinieri alla Procura - erano nascosti in un armadio e in una cassettiera dell’appartamento in cui abita l’arrestato. Non mancavano due bilancini di precisione, un fornello a gas da campeggio e una padella con residui di sostanza stupefacente. Il sequestro di droga e altro materiale è stato poi convalidato dal sostituto procuratore Gilberto Ganassi. Per Caredda, assistito dall’avvocata Anna Maria Busia, resta la possibilità di chiarire la propria posizione nell’imminente udienza con il giudice per le indagini preliminari.

Consumatori di dosi

I carabinieri, durante il servizio di prevenzione, hanno segnalato al prefetto cinque consumatori di droga: avevano con sé marijuana e hascisc per uso personale.

Bloccato un ladro

Il blitz antidroga è solo una parte dell’operazione condotta dai carabinieri contro la malamovida che stava esasperando i frequentatori dei rioni storici di Cagliari. Si aggiunge infatti l’arresto di un disoccupato 25enne tunisino che era ospitato nel (Cas) Centro di accoglienza straordinaria di Monastir e che i carabinieri già conoscevano per vicende precedenti. Il giovane nordafricano è stato arrestato in flagranza per il furto di un telefono cellulare, portato via a un cagliaritano in un bar in via Roma. La stessa vittima aveva richiesto l’intervento dei carabinieri con un allarme lanciato al numero unico per le emergenze uno-uno-due. Perquisito, il giovane straniero è stato trovato in possesso anche di un computer portatile rubato poco prima da un’auto in sosta nelle vicinanze. Aveva con sé anche un dispositivo elettronico chiamato “jammer”: è in grado di inibire il funzionamento delle centraline elettroniche e di consentire l’apertura delle portiere di auto che hanno il sistema d’allarme. Secondo i carabinieri, il possesso del “jammer” sarebbe sintomo di premeditazione per il reato di furto.

Alcolisti al volante

«Non finisce qui», aggiungono i carabinieri, che hanno sanzionato anche tre giovani che guidavano ubriachi: «L’operazione anti malamovida è solo all’inizio».

RIPRODUZIONE RISERVATA