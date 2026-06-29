Malamovida al Poetto: «Serve un presidio fisso delle forze dell’ordine» 

Le notti al Poetto non sono sempre come te le aspetti. Spesso, forse troppo spesso, finiscono in risse, botte, spintoni, fiumi di alcool e bottiglie lasciate ovunque a deturpare la spiaggia, la passeggiata sul lungomare, persino il parco giochi dei bimbi. E poi ci sono i ragazzi, anche minorenni, che dopo serate ad alto tasso alcolico, restano lì buttati, tra la sabbia e i muretti, o finiscono dentro un’ambulanza.

Notti pericolose

L’ultimo episodio è di pochi giorni fa: una lite, una delle tante, degenera e un ragazzo finisce agli arresti domiciliari con l’accusa aggravata di minacce a un uomo con cui stava discutendo. Nella cintola dei pantaloncini aveva un machete di 46 centimetri.

Nella stessa notte è stato fermato un ragazzo di 19 anni in possesso di hashish e marijuana e qualche giorno fa un giovane cercava disperatamente l’aiuto di testimoni perché qualcuno lanciato a folle velocità, era andato contro la sua auto parcheggiata regolarmente nella quattro corsie del lungomare, distruggendola. Insomma le notti in cui al Poetto non succede niente sono davvero poche così adesso si chiedono interventi più decisi.

L’appello

«Purtroppo anche i gestori dei chioschi non possono fare niente davanti a questi episodi» sottolinea Gianni Murru, titolare dell’Alta Marea e rappresentante dell’associazione balneari Sardegna di Confindustria, «servirebbe un presidio fisso delle forze dell’ordine, una camionetta nei pressi della Bussola, in modo da fungere da deterrente e di avere tutto sotto controllo». Un presidio fondamentale, «non dico tutti i giorni, ma almeno dal giovedì alla domenica, quando c’è l’afflusso più alto di persone, soprattutto nel tratto da La Bussola verso Margine Rosso dove ci sono i locali che fanno serate fino a tardi». È in quel tratto infatti che si concentrano ragazzi e ragazzini che le bottiglie di alcolici se le portano molto spesso da casa, abbandonandole poi dove capita, anche nei cestini per la raccolta delle bustine con gli escrementi dei cani.

«L’idea di avere un presidio fisso delle forze dell’ordine nel tratto quartese del Poetto mi trova d’accordissimo» aggiunge Stefano Manunza del B-Stone, «servirebbe per rendere la zona più sicura ed evitare queste risse. Noi per nostra scelta non apriamo più la notte: massimo a mezzanotte chiudiamo e la nostra clientela è soprattutto fatta di adulti e famiglie».

Il problema rifiuti

Un paio di giorni fa il parcheggio di fronte al campo di basket era ridotto a un letamaio: distese di bottiglie, cartacce e spazzatura varia che la mattina gli operai della De Vizia hanno dovuto ritirare prima dell’arrivo dei bagnanti in spiaggia.

«Purtroppo è uno spettacolo desolante» dice una frequentatrice del Poetto, Marina Pinna, «mi è capitato diverse volte la mattina di trovare in spiaggia ragazzi che barcollavano ancora ubriachi o che dormivano sula sabbia. Ogni anno qui è la stessa storia e credo che sia inutile vietare anche la vendita di alcolici dopo una certa ora perché tanto se li portano da casa, li mettono nel cofano e via».

Ragazzi a rischio

Così c’è anche chi non ci va più. Come Romina, 16 anni: «L’anno scorso andavo spesso nei locali del Poetto ma da quando ho assistito a litigi, con ragazzini che si prendevano a colpi, non ci sono più andata. Io credo che ci si possa divertire anche senza fare queste cose. Oggi ci sono troppi ragazzi prepotenti, anche di 15, 16 anni. E quando bevono diventano pericolosi».

RIPRODUZIONE RISERVATA