Malamovida a Stampace, i residenti in Prefettura: «Servono più controlli» 

Più controlli contro violenze e spaccio, ma anche attenzione al benessere psicologico dei giovani. Queste le richieste dei residenti di Stampace al vertice del Comitato provinciale sull’ordine pubblico e la sicurezza di ieri mattina in Prefettura.

Il summit

Dopo i recenti episodi di malamovida, con le molestie subite da una giovane fuori dalla chiesa di Sant’Anna e il brutale pestaggio di una famiglia in via Mameli, il sindaco Massimo Zedda, il prefetto Giuseppe Castaldo e la questora Rosanna Lavezzaro hanno incontrato il comitato di quartiere. La riunione è stata l’occasione per i cittadini di mettere in campo le proprie idee per la gestione dell’ordine pubblico, soprattutto nelle sere del weekend, quando in centro arrivano numerosi gruppi di ragazzi. «Abbiamo chiesto innanzitutto un potenziamento dell’illuminazione pubblica: con un’illuminazione carente, la notte i malintenzionati delinquono con più facilità», spiega Adolfo Costa, presidente del comitato di Stampace, che conta circa 350 famiglie e 1500 persone iscritte. «In secondo luogo, che le ronde non siano statiche come avviene in piazza Yenne e di fronte al Tar, ma girino per il centro storico», continua Costa. «E chiediamo di prestare attenzione ai ragazzini che abusano di droghe o alcol, attraverso il rafforzamento del progetto degli psicologi di strada. Purtroppo, la droga ha ripreso possesso del centro, si spaccia a cielo aperto e non sono solo gli extracomunitari».

Le rassicurazioni

Le autorità hanno ascoltato le istanze e promesso risposte. «Ci è stato assicurato il potenziamento dell’illuminazione e dei controlli delle forze dell’ordine, con una maggiore presenza di pattuglie, anche in borghese», prosegue il portavoce dei residenti. «Il sindaco ha anche espresso la volontà di rianimare piazza del Carmine attraverso attività culturali e spettacoli, anche la sera, e ha ribadito la necessità di intervenire nelle scuole per insegnare l’educazione civica ai ragazzi che nel fine settimana si riversano in centro storico. Condividiamo al 100%: per fermare l’escalation di malamovida occorre intervenire a monte». Il bilancio dell’incontro, per Costa, è positivo. «Abbiamo molto apprezzato di essere stati convocati, ci siamo sentiti tutelati e non abbandonati. Negli ultimi tempi abbiamo notato un’attenzione sempre crescente delle forze dell’ordine e del sindaco sui problemi della movida».

