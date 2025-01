Malala: «Non legittimate i talebani»  

Kabul. «Non legittimate» il regime dei talebani in Afghanistan, che nega alle donne il diritto all'educazione e non le considera neanche esseri umani: è un’invocazione potente quella rivolta ai Paesi musulmani da Malala Yousafzai, la ragazza pachistana che per il diritto delle ragazze ad andare a scuola si è presa un proiettile in testa dai talebani, che cercarono di assassinarla quando aveva solo 15 anni. Malala, che a 17 anni è diventata anche la più giovane vincitrice di un premio Nobel per la Pace e vive da 12 anni in esilio in Occidente, è tornata nel suo Paese natale per intervenire ad un vertice di Paesi a maggioranza musulmana a Islamabad. Malala ha messo nel mirino i talebani afghani e Israele, che a Gaza in 15 mesi di guerra «ha decimato l’intero sistema educativo». Le donne, ha proseguito, «vivono in condizioni terribili» in molti Stati della Ummah (la comunità dei credenti islamici), come nello Yemen o in Sudan, sottostando «a povertà, violenza e matrimoni forzati».

