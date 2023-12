C’è il dolo tra le ipotesi che hanno provocato alla vigilia di Natale il maxi incendio nel capannone di stoccaggio di 14mila metri quadrati dell’impianto per il Trattamento dei rifiuti di Malagrotta, il sito che per decenni ha ospitato la più grande discarica d’Europa, chiusa dieci anni fa ma non ancora risanata. Ad andare a fuoco è stato il secondo impianto per importanza della Capitale dove l’Ama ogni giorno porta circa 650 tonnellate di rifiuti.