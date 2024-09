Malagò: «Stadio, questione complessa» 

Reduce dalla festa esclusiva a Roma per gli ottant’anni di Tonino Angelucci, con mezzo governo a celebrare l’editore re della sanità romana, il numero uno dello sport italiano non casca nella trappola del contrattacco a un altro numero uno, quello del tennis, Angelo Binaghi: «Ha detto che il Coni è un morto che cammina? Ha smentito, mi pare, e poi non è il caso di parlarne». Giovanni Malagò entra al THotel, dove incontra i vertici dello sport sardo guidati dal presidente regionale del Coni Bruno Perra e chiede subito una cravatta: «Magari la metto dopo», aggiunge, ma anche la camicia bacchettata in tono con la giacca funziona bene. C’è il tempo di parlare di stadi, a Cagliari tema scottante perché sembra che non debba nascere mai, il nuovo impianto, con vista sugli Europei del 2032: «Credo che Cagliari - ha detto il presidente del Coni – sia per certi versi un esempio di quelle che sono le complessità di riuscire a realizzare un impianto nuovo, malgrado ci sia da parte di tutti l'intenzione di collaborare, a cominciare dalla società, dagli enti locali e il supporto anche delle istituzioni nazionali». Poi – aggiunge Malagò – «per strada si incontrano degli ostacoli, anche di carattere finanziario. E ovviamente col tempo si deve vedere cosa è cambiato». A poca distanza il sindaco Massimo Zedda: «e poi c’è il fatto», sussurra Malagò, «che le amministrazioni cambiano e quindi è giusto che quelli che arrivano vogliono capire e vedere. Io non posso fare il tifo: noi come Coni siamo totalmente collaborativi in termini di agibilità, omologazioni, pareri preventivi per ciò che riguarda i progetti. Però dal punto di vista finanziario nel nostro ruolo non abbiamo la possibilità di poter dare una mano. Speriamo che si riesca a risolvere tutto bene».

Foto simbolo

Una stagione di altissimo profilo per lo sport italiano, da Parigi al tennis, dal calcio alle Paralimpiadi. «Difficile trovare un'immagine simbolo di questi successi dello sport nazionale. Ma dovendone proprio trovarne una, sceglierei uno sport di squadra, la vittoria della pallavolo femminile alle Olimpiadi», ha sottolineato il presidente del Coni, «ma questo non vuol dire dimenticare tutte le altre meravigliose rappresentazioni dello sport. Quaranta medaglie in venti discipline? Significa che siamo in un Paese profondamente cambiato, questo anche per rispondere a chi ritiene che non ci sia stato un grande lavoro. Questo invece viene riconosciuto quasi unanimamente, siamo un Paese che si è trasformato sotto il profilo dell'impegno e dei risultati di alto livello in modo multidisciplinare: questo ti consente oggi nell'ambito del programma olimpico di compensare magari l'insuccesso delle delusioni su qualche sport che supponevi di poterlo avere con invece un'alternativa. Ma per fare questo è necessario investire su tutti gli sport».

La poltrona

Il mandato del numero uno dello sport è in scadenza, ma alla vigilia delle Olimpiadi di Milano e Cortina lui non molla e aspetta un segnale dal Governo: «Non ho chiesto nessuna proroga nel modo più assoluto, non so da dove come nasca questa riflessione, semplicemente ho chiesto e poi mi fermerei qui». La questione non è chiusa.

