Malagò parla alla squadra: «Pressione? Sì ma allegra. Siamo sulla stessa barca» 

FIRENZE. «Che messaggio ho rivolto agli azzurri? Ho parlato molto di responsabilità, di valori, che siamo tutti sulla stessa barca anche se con imbarcazioni diverse. Ho anche messo pressione però allegra, spensierata, l’Italia ci guarda più che mai, va dimostrata quella fiducia che ci viene data ma non è infinita». Ieri a Coverciano è arrivato anche il presidente federale Giovanni Malagò, per salutare la Nazionale che sta preparando le prime quattro gare di Nations League. «Ho parlato anche di ottimismo, di quelle che sono le aspettative, poi nello sport non sempre si riescono a ottenere i risultati prefissati», ha aggiunto, «ma conta la consapevolezza. Ho fatto tanti discorsi nel tempo, penso mi venga riconosciuto di saper parlare alla pancia e al cuore degli atleti».

Malagò ha mostrato di apprezzare questa Nazionale mix di giovani e giocatori esperti assemblata dal ct Mancini. «Sarei un pazzo se dicessi che non mi piace, risultati permettendo giocheremo fra due anni un Europeo e fra quattro un Mondiale, e fra sei un Europeo in casa dove quindi saremo qualificati di diritto. Bisogna guardare tutto in prospettiva», ha rimarcato Malagò, «ma saremmo anche incoscienti se non guardassimo anche al presente. Se questa Nazionale è pronta a essere definitivamente multietnica come altre? È un dato di fatto, inequivocabile». Ha poi annunciato progetti e investimenti sul Centro tecnico: «Vogliamo sia sempre più un’eccellenza del calcio italiano e punto di riferimento assoluto non solo del nostro Paese».

Il caso

Inevitabile un riferimento al caso del mancato tesseramento e della sua presunta ineleggibilità, dopo le parole di sostegno del presidente di Lega Ezio Maria Simonelli («Diciannove club su venti lo hanno votato e poi si sono aggiunte altre componenti»). «L’appoggio della Serie A non era mai venuto meno. Magari nella testa di qualcuno o nel retroscena di qualcuno, anche di qualche giornalista, ma la realtà è stata dimostrata da queste dichiarazioni. Penso che ne sentiremo altre da parte di altre persone», ha chiuso Malagò.

A sostegno del presidente della Figc, oltre alla Serie A, uno che si schiera è Aurelio De Laurentiis: «Giorgetti e Abodi hanno sempre creato problemi al calcio italiano», attacca il patron del Napoli. «Malagò è l’unico capace di rimettere sui binari corretti la Figc, lo ha dimostrato in tutta la sua vita da dirigente sportivo. Farlo cadere perché qualcuno vuole prendere il suo posto non va bene: non bisogna politicizzare il calcio, la politica è sempre stata assente dallo sport se non per ottenere biglietti».

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