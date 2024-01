Malagò: nessuno integerrimo come lui 

Prima dell’ultimo saluto alla basilica di Bonaria, la delegazione azzurra capitanata dal presidente della Figc Gabriele Gravina e dal ct Luciano Spalletti ha voluto rendere omaggio a Gigi Riva nella camera ardente alla Domus. Presenti, tra gli altri, Matteo Marani e Giancarlo Abete, presidenti di Lega Pro e Lega Dilettanti, e l'ex numero uno della federazione Franco Carraro, oltre ai vari Gigi Buffon, Fabio Cannavaro, Simone Perrotta, Marco Amelia, Angelo Peruzzi, Marco Tardelli e Giancarlo De Sisti. E con loro c’era il presidente del Coni Giovanni Malagò, profondamente commosso.

Il ricordo

«Faccio fatica a trovare qualcuno che, nel mondo dello sport, sia stato integerrimo come lui. Da tutti i punti di vista», ha detto il presidente del Coni. «Gigi è patrimonio del mondo del calcio ma anche dello sport. Rimarrà qui in Sardegna che, credo, diventerà un luogo di pellegrinaggio». Malagò ha ricordato la consegna del Collare d’Oro, l’ultima uscita pubblica di Riva. «L’unico modo per consegnarglielo era portarglielo di persona e così ho fatto in una Cagliari-Juventus al Sant’Elia. Lui stava in uno stanzino, fumava tantissimo e ripeteva: “No no, io non esco”. “Come Gigi, io sono venuto qua per darti questo Collare e tu vuoi stare in quello stanzino?”. “No, non esco”. Una volta convinto, non voleva più andare via».

Anche Spalletti ha voluto celebrare il Mito. «Eroi come Riva non smetteranno mai di esserci vicini. Era umile e perbene», ha sottolineato il ct. «Aveva la caratteristica di essere un protagonista senza voler attrarre i riflettori su di sé. Per lui erano importanti i suoi cari, gli amici. Emblematico dopo la vittoria del Mondiale quando si eclissa per lasciare la luce agli altri». (f.g.)

