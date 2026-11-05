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Elezioni Figc.
06 novembre 2026 alle 00:21

Malagò e Galliani, la sfida è sul tempo necessario al rilancio 

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Programmi contro. Adriano Galliani e Giovanni Malagò si sfidano sui punti chiave delle loro candidature, snodo decisivo per conquistare la presidenza della Figc. La differenza che balza subito all'occhio, nel necessario confronto, è l'arco temporale: Galliani chiede uno "sprint" di due anni, Malagò invece pone come orizzonte ultimo Euro2032. La priorità di entrambi è rilanciare il calcio italiano, ferito da tre esclusioni consecutive dai Mondiali. La meta è comune, la strada è diversa. Il primo elemento comune è la valorizzazione dei giovani talenti italiani. Entrambi puntano sulla Riforma Zola e su incentivi ai club che investono nei settori giovanili, con l'obiettivo di favorire il passaggio dei ragazzi al calcio professionistico e aumentare il loro spazio nelle squadre. Galliani insiste sul dato della scarsa presenza degli Under 21 in Serie A e individua nelle seconde squadre Under 23 uno degli strumenti per invertire la tendenza. Malagò, invece, mette l'accento sulla costruzione di una filiera tecnica coordinata tra vivai, società e Nazionali, anche attraverso la nuova architettura del Club Italia, rivendicando il rifinanziamento della riforma con cinque milioni. Altro punto di contatto è la necessità di costruire nuovi stadi, con Galliani che propone di favorire investimenti diretti dei club. Comune anche l'attenzione alla sostenibilità economica delle società e alla necessità di intervenire sulla fiscalità del settore. Le differenze emergono soprattutto sul versante delle risorse e della visione operativa.

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