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Calcio al voto.
14 maggio 2026 alle 00:07

Malagò contro Abete Saranno loro a correre per guidare la Federcalcio  

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Sono state presentate ufficialmente le candidature di Giancarlo Abete e Giovanni Malagò per la presidenza della Figc in vista delle elezioni del prossimo 22 giugno. Formalmente la Figc ha tempo fino al 22 maggio (a un mese dal voto) per accettarle.

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