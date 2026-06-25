Malagò-Abodi, il primo incontro è sulle priorità 

«C'è consapevolezza reciproca delle priorità». Lo ha detto il ministro dello Sport, Andrea Abodi, uscendo ieri sera dall'incontro con il neo presidente della Figc, Giovanni Malagò, durato circa un'ora e mezza. «È stata una chiacchierata utile, concreta e interessante - ha proseguito il numero uno federale ricalcando il discorso del ministro -. C'è una scala di priorità. Mi sono particolarmente dedicato a dire proprio di andare su queste priorità perché le cose da fare sono tante». Poi ha ripreso parola Abodi: «È stata una lunga chiacchierata piena di contenuti. Sappiamo di cosa il sistema ha bisogno. Ci rivedremo sistematicamente perché il lavoro che dobbiamo fare ha bisogno di ritmi intensi e della collaborazione di tutti perché due sole persone non bastano».

RIPRODUZIONE RISERVATA