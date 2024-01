Mala movida, alcol vietato in vie e piazze 

Stop agli alcolici, ventiquattro ore su ventiquattro, nel centro di Olbia: il sindaco, Settimo Nizzi, dà un giro di vite ai divieti imposti lo scorso novembre. Con due nuove ordinanze, firmate ieri mattina, Nizzi proroga le restrizioni dal 15 gennaio fino al 29 febbraio prossimo, e amplia il raggio d'azione, dal quadrilatero della movida cittadina ad alcune vie adiacenti al centro storico. Bandite le bevande alcoliche di qualsiasi gradazione per tutto il giorno (notte compresa) nelle aree pubbliche in Piazza Regina Margherita, in Piazza Matteotti, nel tratto di via Regina Elena che le unisce, in Piazza Mercato e nel tratto di via Acquedotto che la congiunge a Piazza Matteotti, in via Armando Diaz, in via Fiume d'Italia e nella parte di via Vittorio Veneto che collega le due strade. In tutta quest'area è vietata, anche, la vendita di alcool per asporto, dalle 19 alle 8:30 del mattino successivo mentre è consentita la somministrazione e il consumo nei locali, compresi i relativi dehor.

«A seguito di segnalazioni ricevute e fatti accaduti, è emersa la necessità di proseguire con azioni volte a tutelare nell'area del centro storico una serena e civile convivenza, per garantire quanto più possibile la tranquillità sociale, la qualità della vita e la salute dei cittadini», ha detto il sindaco. L'ampliamento delle aree interessate ai divieti si è reso necessario, si legge nelle ordinanze, «perché anche questa zona è spesso teatro di condotte che compromettono le comuni regole di vita civile, causate, nella maggior parte degli episodi, dal consumo eccessivo e prolungato di bevande alcoliche».

