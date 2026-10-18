Mal di trasferta per l’ossese che capitola con la gelbison 

Gelbison 2

Ossese 1

Gelbison (4-3-3): Grillo, Silvestri, Altobelli, Viscomi, Sannoh (30’ st Boglione), Santoro (18’ st De Martino), Kosovan, Chironi, Piazza (15’ st Lagzir), Simeri, Balla (30’ st Zona). In panchina Rossi, Darboe, Uliano, Cappa, Pellecani. Allenatore Infantino.

Ossese (3-5-2): Forzati, Mura, Idda, Di Pietro, Tuseddu (18’ st Luiu), Botta (1’ st Alberti), Tesio (37’ st Troisi), Mainardi (7’ st Mamia), Fois, Limongelli (15’ st Gueli), Tapparello. In panchina Petricciuolo, Fancellu, Sara, Piras. Allenatore Cotroneo.

Arbitro : Colombi di Livorno.

Reti : pt 1’ Balla, 37’ Simeri; st 26’ Tapparello.

Note : espulso Luiu; ammoniti Kosovan, Santoro, Silvestri, Boglione, Di Pietro, Mainardi, Gueli, Fois; recupero 1’ pt – 5’ st.

VALLO DELLA LUCANIA (SA) . Seconda sconfitta in campionato per l’Ossese che cade allo stadio Giovanni Morra.

Balla sveglia tutti al 1’ con un diagonale dalla breve distanza che manda in frantumi il piano gara di Cotroneo. Tapparello e Mainardi (tiro dal limite e ribattuta) provano a ricucire il divario al 3’ ma Grillo mura. Botta, alla mezz’ora, manda alto in volée. Al 37’ il raddoppio: Balla scappa in ripartenza, Simeri trova un varco sulla destra, si accentra ed insacca d’interno sul secondo palo.

Nella ripresa Idda (51’) e Tesio (57’) suonano la carica dalla distanza ma è Tapparello al 71’ a riaprirla in mischia con una zampata. Poi fioccano i cambi e i gialli, la gara s’innervosisce. A ridosso del triplice fischio, Gueli scodella una palla per la testa del portiere Forzati che sfiora incredibilmente l’incrocio. ( f. pa. )

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