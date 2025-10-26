Mal di trasferta per il monastir che cade a ischia 

Ischia 2
Monastir 1
Ischia (4-3-3) : Mariani; Fontanelli, Chiariello, Aijo, Buono; Gille (31’ st Arcamone), Montanino, Di Lauro; Konè, Manfrellotti (22’ st De Filippis), Boiano. In panchina Tanas, Lonigro, Mollo, Sidibe, Faella, Bossa, Aniceto. Allenatore Corino.
Monastir (4-4-2) : Fusco; Pinna, Cortinovis (12’ st Pisano), Corcione, Porru; Gibilterra (22’ st Masia), Piro, Conti, Ardau; Aloia, Suazo. In panchina Cocco, Piras, Ferraro, Bellino, Piga, Collu. Allenatore Angheleddu.
Arbitro : Velocci di Frosinone.
Reti : pt 2’ e 22’ Konè; st 35’ Suazo.
Note : ammoniti Montanino, Corcione, Piro, Aloia, Aijo, Buono. Recupero 1’ pt – 4‘ st.
ISCHIA. Allo Stadio Mazzella il Monastir perde di misura contro l’Ischia. Non basta un grande secondo tempo da parte dei biancoblù per conquistare un risultato positivo.
I campani sbloccano subito il match: al 2’ Koné scappa in contropiede, supera Fusco e insacca di destro. La difesa campidanese soffre le incursioni dei padroni di casa. Al 22’ arriva il raddoppio: Buono calcia una punizione al centro per Montanino che tocca di spalla anticipando Fusco e regala a konè il tap-in vincente. La squadra di Angheleddu reagisce: al 26’ angolo di Corcione insidioso verso la porta, Mariani respinge. Al 33’ Aloia insacca di testa ma l’arbitro annulla per un’irregolarità. Al 39’ lo stesso numero undici calcia alto da buona posizione. Al 43’ Ischia vicino al tris con un destro di Di Lauro che termina di poco a lato.
Nella ripresa il Monastir cresce: al 9’ Mariani blocca una conclusione di Suazo. Al 20’ i padroni di casa partono in contropiede con Konè che serve Manfrellotti ma il tiro termina alto. Al 25’ angolo di Corcione al centro per Masia che devia senza trovare lo specchio. Nell’azione successiva occasione per Suazo che corre verso l’area e fa partire un forte destro che sfiora la traversa. Al 31’ Suazo serve Aloia che calcia fuori di poco.
Al 35’ arriva il gol biancoblù: punizione di Corcione da destra sul secondo palo, sbuca Suazo che insacca di testa. Nel finale forcing del Monastir e al 45’ Aloia fa sponda per Conti che calcia a botta sicura, ma Mariani devia in angolo.
