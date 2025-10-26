VaiOnline
Al Mazzella.
27 ottobre 2025 alle 00:33

Mal di trasferta per il monastir che cade a ischia 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ischia 2

Monastir 1

Ischia (4-3-3) : Mariani; Fontanelli, Chiariello, Aijo, Buono; Gille (31’ st Arcamone), Montanino, Di Lauro; Konè, Manfrellotti (22’ st De Filippis), Boiano. In panchina Tanas, Lonigro, Mollo, Sidibe, Faella, Bossa, Aniceto. Allenatore Corino.

Monastir (4-4-2) : Fusco; Pinna, Cortinovis (12’ st Pisano), Corcione, Porru; Gibilterra (22’ st Masia), Piro, Conti, Ardau; Aloia, Suazo. In panchina Cocco, Piras, Ferraro, Bellino, Piga, Collu. Allenatore Angheleddu.

Arbitro : Velocci di Frosinone.

Reti : pt 2’ e 22’ Konè; st 35’ Suazo.

Note : ammoniti Montanino, Corcione, Piro, Aloia, Aijo, Buono. Recupero 1’ pt – 4‘ st.

ISCHIA. Allo Stadio Mazzella il Monastir perde di misura contro l’Ischia. Non basta un grande secondo tempo da parte dei biancoblù per conquistare un risultato positivo.

I campani sbloccano subito il match: al 2’ Koné scappa in contropiede, supera Fusco e insacca di destro. La difesa campidanese soffre le incursioni dei padroni di casa. Al 22’ arriva il raddoppio: Buono calcia una punizione al centro per Montanino che tocca di spalla anticipando Fusco e regala a konè il tap-in vincente. La squadra di Angheleddu reagisce: al 26’ angolo di Corcione insidioso verso la porta, Mariani respinge. Al 33’ Aloia insacca di testa ma l’arbitro annulla per un’irregolarità. Al 39’ lo stesso numero undici calcia alto da buona posizione. Al 43’ Ischia vicino al tris con un destro di Di Lauro che termina di poco a lato.

Nella ripresa il Monastir cresce: al 9’ Mariani blocca una conclusione di Suazo. Al 20’ i padroni di casa partono in contropiede con Konè che serve Manfrellotti ma il tiro termina alto. Al 25’ angolo di Corcione al centro per Masia che devia senza trovare lo specchio. Nell’azione successiva occasione per Suazo che corre verso l’area e fa partire un forte destro che sfiora la traversa. Al 31’ Suazo serve Aloia che calcia fuori di poco.

Al 35’ arriva il gol biancoblù: punizione di Corcione da destra sul secondo palo, sbuca Suazo che insacca di testa. Nel finale forcing del Monastir e al 45’ Aloia fa sponda per Conti che calcia a botta sicura, ma Mariani devia in angolo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio.

Il Cagliari la riprende al 92’

l Nello sport
Strade di sangue

Il dramma del vigile del fuoco: «Quello nell’auto è mio figlio»

Inutili i soccorsi per Omar Masia, 25 anni, di Calangianus 
Andrea Busia
Regione

Rimpasto in Giunta,  ora il Pd rivendica il quarto assessorato

La corrente di sinistra dei Dem  chiede di essere rappresentata 
Roberto Murgia
Il partito

M5S, Conte confermato presidente

Quasi il novanta per cento di voti favorevoli nella consultazione online 
Città violente

Accoltellato a Milano, 18enne gravissimo

Sei feriti in tre episodi nella movida. A Palermo 35enne colpito al collo 