Mal di denti? Nove mesi per la visita 

Il dentista è in malattia e la visita slitta di cinque mesi. Viene messa in coda rispetto a chi si era prenotato molto tempo dopo. Stefania Puddu, 56 anni, non aveva fatto i conti con una delle storture del sistema di prenotazione delle visite specialistiche presso la Asl 7. E in questo caso la vicenda non ruota sulle lungaggini delle liste d’attesa, anche se di fatto prima di potersi avvalere di un odontoiatra la casalinga di Carbonia dovrà attendere dieci mesi. Tutto ruota sul sistema di prenotazione e ricollocamento dei pazienti la cui visita è stata annullata all’ultimo istante. Come quello che ha vissuto Stefania Puddu (e non solo lei).

Il racconto

«Ai primi di gennaio – racconta – ho prenotato una visita odontoiatrica e mi è stata prefissata nel Poliambulatorio di Carbonia per il 9 aprile: tre mesi di attesa tutto sommato mi sono parsi ragionevoli». In effetti, in altre branche, si vede di peggio. Per la donna tutto sembra filare liscio: «Ai primi di aprile ricevo in messaggio tramite cui mi si conferma che la visita si farà nella data prestabilita e io do conferma di essere d’accordo». Le cose cominciano ad andare storte la mattina del 9 aprile: «Ricevo una telefonata dalla Asl che mi segnala un importante contrattempo: il medico sta male, la mia visita sarebbe saltata ma, a detta loro, sarei stata chiamata entro alcune ore o al limite uno o due giorni per avere la data della nuova prenotazione che sarebbe stata ravvicinata». La donna ha pensato che tutte le prenotazioni sarebbero andate a scalare privilegiando i pazienti che quel giorno si erano visto annullare la visita. Invece, con sommo stupore della donna, quella data proprio ravvicinata non era: «Mi hanno detto il 3 settembre: in pratica ho saltato il turno, come se non avessi mai prenotato, ma certo non per colpa mia: non sarebbe stato più facile far scivolare al giorno oppure ai giorni successivi tutti gli appuntamenti ma a cominciare da chi aveva la prenotazione più datata?».

La visita

La donna sta valutando se anticipare la visita odontoiatrica in un ambulatorio privato, quindi pagando di tasca propria la prestazione, oppure se attendere che magari si liberi un posto nelle prossime settimane: «Avrei capito maggio, o addirittura giugno, ma settembre mi pare eccessivo».La Asl fa sapere che «purtroppo l’improvvisa indisposizione dello specialista ha impedito per quella giornata di mettere in atto la nomina di un sostituto e il Cup ha fornito alla paziente la prima data disponibile». Tuttavia, aggiunge l’Asl del Sulcis, «nel comprendere il disagio dei pazienti rimandati il Distretto Sulcis si farà carico di interagire per anticipare quanto più possibile la data della visita, considerando la disponibilità dello specialista».

RIPRODUZIONE RISERVATA