Makoumbu sempre nel vivo, Nandez leone 

Un primo tempo tutto sommato tranquillo per Colombo, il fischietto lariano che se la cava con il solo cartellino giallo sventolato in faccia ad Estevez per gioco falloso.

Nella seconda frazione si accende il match e il direttore di gara è costretto ad ammonire Vazquez, Mihaila e Man per gioco scorretto e Chichizola per perdita di tempo. L’episodio decisivo si verifica al minuto 83 quando Mihaila stende in area Luvumbo e Colombo assegna, giustamente, il penalty a favore del Cagliari, senza nessun tentennamento. Poco chiaro l’episodio sul presunto fallo di Lapadula sul portiere ospite. Corretti i 5’ di extra time assegnati in coda al secondo tempo.

