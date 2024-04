Makoumbou-Sulemana bis? 

Un gol per riprendersi un posto e provare a trascinare il Cagliari verso la salvezza. Ibrahim Sulemana è tornato e ha ancora due allenamenti (oggi e domani mattina) per convincere Ranieri. Che sta pensando al rilancio del ghanese fin da lunedì sera, quando proprio Sulemana ha trovato il guizzo giusto per evitare una devastante sconfitta casalinga contro il “suo” Verona. E così domani (ore 18 in una Domus che ha già superato quota 16.000 presenze sicure), contro l'Atalanta, potrebbe ricostituirsi il tandem in mediana con Antoine Makoumbou, la coppia titolare a inizio stagione.

La rinascita

Classe 2003, Sulemana è stato il primo acquisto del Cagliari nel mercato estivo. «Quando l'ho visto giocare titolare nello spareggio salvezza contro lo Spezia, nella gara più importante dell'anno», ha raccontato Ranieri lunedì sera, «ho capito che poteva essere un giocatore buono per noi. E sono davvero contento del suo arrivo». Una partenza lanciata, quella del ghanese, titolarissimo in cinque delle prime sei giornate di campionato, sempre al fianco di Makoumbou. Grande corsa, palloni recuperati in serie e solidità. Poi il blackout, l'uscita dai radar e una lunga collezione di panchine. Sulemana è tornato a ruggire a inizio anno, segnando a Frosinone la sua prima rete da professionista, salvo fermarsi, nella gara successiva col Torino, per una distorsione alla caviglia. Il rientro proprio lunedì, contro il Verona, a metà ripresa, e subito la zampata decisiva. «I ragazzini hanno fatto bene», ha sottolineato Ranieri, promuovendo anche le prestazioni di Prati e Oristanio.

Anti-Dea

Proprio Sulemana è quello che ha maggiori possibilità di trovare spazio nell'undici titolare domani sera, magari al fianco di Makoumbou e facendo rifiatare Deiola. Più difficile, invece, che Prati, anche lui relegato in panchina negli ultimi due mesi, riesca a strappare il posto all'intoccabile Makoumbou, per quanto il centrocampista congolese non stia vivendo il momento migliore della stagione. Per il resto, Ranieri si prenderà ancora tutto il tempo possibile per decidere la formazione da opporre all'Atalanta. Anche ieri tutti disponibili, con le solite eccezioni di Petagna, Pavoletti e Mancosu. Il tecnico da diverse settimane ha trovato un assetto tattico che sta portando risultati e difficilmente andrà a toccare il 4-4-1-1 (o 4-2-3-1) che sembra dare maggiore equilibrio.

RIPRODUZIONE RISERVATAAlberto Masu

RIPRODUZIONE RISERVATA