Makoumbou signore del centrocampo 

Prestazione di alto livello per il miglior arbitro del campionato italiano, non solo negli episodi determinanti (col supporto della tecnologia) ma nella gestione complessiva. Due gli episodi decisivi: nel primo tempo gol annullato a Lapadula che riceve in profondità e insacca di sinistro. Il direttore di gara, dopo formale consultazione con la sala VAR, annulla per fuorigioco della punta italoperuviana, mezzo metro oltre la linea della difesa. Nella ripresa il Parma segna con Bonny ma ancora dal check del VAR emerge che il pallone, dopo aver colpito la traversa, non supera la linea di porta: Orsato annulla e spegne l’esultanza del Tardini. Ammoniti Radunovic, Dossena, Goldaniga, Viola, Osorio e Zanimacchia, corretti i 7’ di recupero finali.

