Makoumbou si è caricato il Cagliari sulle spalle 

Se è vero che l’Atalanta gli aveva messo gli occhi addosso la scorsa estate, un pensierino Gasperini con i dirigenti bergamaschi lo avranno sicuramente rifatto sabato dopo averlo ripesato sul campo e apprezzato “sulla propria pelle”. Perché a Bergamo Makoumbou è stato l’anima del Cagliari disputando - probabilmente - una delle sue migliori partite. Per intensità, efficienza e coerenza. Sia nell’interdizione sia nella rifinitura. Quella camminata strana, da sembrare persino scanzonata, gli dà ritmo, energia e presenza. Copre in questo modo un territorio indefinito. È, infatti, il giocatore rossoblù che ha un raggio d’azione più ampio. Garantendo così un sostegno costante ai compagni in entrambe le fasi della manovra. Sempre meno individualista e più collettivo. Ranieri l’ha costretto a soffocare il proprio ego per mettersi al servizio della squadra e lo considerava imprescindibile, Nicola lo ha messo da subito davanti a un bivio, lo ha aspettato nella giusta carreggiata per poi responsabilizzarlo ulteriormente. La crescita è evidente, anche caratteriale. Per raggiungere lo step successivo, gli manca ora il gol. Quest’anno non è mai andato a segno, ha giusto l’assist contro la Lazio nel proprio score stagionale. E quale occasione migliore per sbloccarsi, domenica sera alla Domus, nell’attesa sfida con la Juventus.

Il partner ideale

Detto questo, il suo lavoro sporco (e sublime allo stesso tempo) pesa quanto le reti di chi, sinora, si è preso la scena sotto porta. Ha una percentuale del 91% di precisione nei passaggi, altissima considerato che tocca una marea di palloni a partita (779 in tutto). Incisivo e costante come forse non lo era mai stato, ha trovato in Adopo il partner ideale. I due, nati entrambi in Francia, sembrano completarsi a vicenda. Makoumbou sa di avere le spalle sempre coperte, quanto e quando poter osare quindi. Anche con l’abito del regista ha raggiunto, ormai, una maturità tale da poter sorreggere il peso della squadra. Con personalità e responsabilità tecnico-tattica.

Oggetto dei desideri

L’Atalanta non è l’unica in Serie A ad averlo messo nel mirino. La Fiorentina lo segue con particolare interesse, pure il Torino ci ha buttato l’occhio. Ha parecchi estimatori anche in Francia e in Germania e nel prossimo mercato le manifestazioni d’interesse potrebbero trasformarsi in qualcosa di più concreto. Il Cagliari se lo tiene stretto e prova a blindarlo. Il contratto scade nel 2026 e il club rossoblù non vuole certo correre il rischio di perderlo a parametro zero o di doverlo svendere. La strada del rinnovo è già stata tracciata, poi si vedrà. Intanto, i numeri arrivano dal campo. E dopo aver fatto tremare l’Atalanta, Makoumbou vuole fermare la Juventus. Lui c’era all’andata quattro mesi fa allo “Stadium” dove finì 1-1, sa già come si fa, quindi. Non c’era, invece, Kolo Muani, la nuova stella bianconera arrivata in prestito dal Psg a gennaio, nato in Francia e di origini congolesi proprio come il numero 29 del Cagliari. Un’inedita sfida nella sfida che rende la serata alla Domus ancora più affascinante.

