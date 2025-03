Makoumbou: per sempre grato a Ranieri 

Cambiava formazione come i calzini la mattina e tra gli undici al via c’era sempre qualcosa di insospettabile e sorprendente. Tutti si sentivano titolari, nessuno aveva il posto fisso. Eccetto lui, Antoine Makoumbou. Non riusciva proprio a farne a meno, Claudio Ranieri. Lo considerava il centro di gravità permanente del Cagliari, lo utilizzava anche quando non era al top e non lo toglieva dal campo nemmeno sotto tortura. Anche per questo, forse, il nome del centrocampista francese di origini congolesi è stato accostato alla Roma nel mercato di gennaio, per quanto i giallorossi cercassero giocatori con altre caratteristiche in quella fase e alla fine, infatti, non se n’è fatto nulla. L’incontro col maestro avverrà, dunque, da avversario, domenica all’Olimpico. Non sarà una partita come le altre anche per gli altri dodici superstiti rossoblù, vale a dire Viola, Pavoletti, Zappa, Mina, Augello, Prati, Gaetano, Deiola, Obert, Kingstone e Jankto. Non ci sarà, invece, Luvumbo, infortunato.

La crescita

Gli è stato addosso dal primo allenamento e non gli dava tregua. Adorava la delicatezza del suo destro, la sua genialità e il suo tempismo. Pretendeva, però, che mettesse tutto questo al servizio della squadra. «Uno, due tocchi al massimo e via», gli ripeteva sino alla nausea, e sino a soffocare quell’egocentrismo tecnico che Makoumbou si portava dietro dal Maribor e che, prima di imbattersi in Ranieri, non gli permetteva di capire la mentalità del calcio italiano e di essere utile alla causa comune. E una volta girata la chiave, il motore non si è più spento. Prima in B poi in A dove, all’esordio, ha giocato 32 partite su 38, tutte dal primo minuto e la maggior parte sino alla fine. Ne ha saltate solo una per scelta tecnica, le altre 5 per squalifica o infortunio. In assoluto il punto di riferimento di Sir Claudio nel cuore del campo. Intoccabile come nessun altro quindi.

Grazie per sempre

Dopo l’impatto shock con Liverani, Makoumbou ha così trovato in Ranieri una guida a 360 gradi per crescere e adattarsi ai meccanismi di un campionato decisamente più tattico, articolato e spigoloso rispetto a quello sloveno. «Mister, avrei tante parole da dire, ma mi limiterò a ringraziarti, perché sei sempre stato un signore con me e mi hai dato tanta fiducia. Per questo ti sarò sempre grato», il commovente post su Instagram il giorno dopo la separazione tra il Cagliari e il tecnico di Testaccio. E più di altri, forse, l’ha pagata, almeno inizialmente.

La mancata partenza in estate ha rallentato il suo inserimento nel progetto di Davide Nicola che, a sua volta, non ha capito subito (forse) quanto potesse dargli una volta chiariti due-tre concetti sul collettivo. E quando poi si sono finalmente trovati (in Coppa Italia, nella gara con la Cremonese) il motore ha ripreso a girare e Makoumbou è diventato un punto fermo anche per l’allenatore piemontese. Insieme, ora, proveranno a fermare la scalata in classifica di Ranieri con la sua Roma. Con immenso affetto. Ma senza pietà.

