Makoumbou non gioca, può partire? 

Cercasi trequartista, le quotazioni di Gaetano sono in calo a discapito dell’idea Barak e si frena sull’ipotetico scambio tra portieri, Scuffet e Turati, col Sassuolo. Ma si lavora soprattutto sul fronte cessioni, con un caso da risolvere, quello legato a Makoumbou.

Chi l’ha visto

Con Ranieri Makoumbou era un titolarissimo, sempre presente salvo squalifiche o infortuni. E infatti il congolese, nelle sue prime due stagioni ha totalizzato 77 presenze. Con Nicola, invece, per Makoumbou due partite ufficiali e due panchine, zero minuti in campo. E a nove giorni dal mercato, non è impossibile pensare a una sua partenza. Si valuta l’estero (Premier e Ligue francese), ma del giocatore si è parlato anche col Sassuolo. Gli emiliani, dopo la falsa partenza (pari a Catanzaro) hanno necessità di alzare il livello. E oltre a Scuffet (con proposta di scambio con Turati, nel mirino anche del Monza), avrebbero chiesto informazioni su Makoumbou e Lapadula, il cui destino verrà deciso negli ultimi giorni di mercato. Così come per i vari Di Pardo, Hatzidiakos e Pereiro.

Ribaltone

Intanto, Gaetano da ieri è tornato ad allenarsi in gruppo e Conte valuterà la sua posizione per il futuro. E per questo il Cagliari potrebbe mollare, vista anche la grande distanza tra quanto offerto e le richieste del Napoli. E il ds Bonato potrebbe tornare sul ceco della Fiorentina Barak, già a un passo dal Cagliari a gennaio: potrebbe essere l’uomo giusto per la trequarti rossoblù, magari con un prestito con diritto di riscatto fissato a circa 5 milioni.

