Makoumbou-Marin, chi sta meglio gioca 

L’allarme al ginocchio è rientrato più o meno sul nascere. Ma Antoine Makoumbou, che ha addirittura lasciato in anticipo il ritiro della nazionale congolese, ha inevitabilmente rallentato il passo per una settimana e iniziato soltanto ieri mattina ad accelerare insieme ai compagni. Razvan Marin è in uno stato di grazia strabiliante, lo ha confermato con la Romania segnando in entrambe le gare, sempre dal dischetto. Anche martedì in Lituania, però, ha giocato gran parte del match e Davide Nicola dovrà quantificare ora, insieme al suo staff medico e al diretto interessato, l’autonomia per il match di dopodomani. Magari, l’allenatore rossoblù aveva in mente di proseguire sulla stessa linea del Tardini e dello Stadium per il centrocampo anti-Toro, partendo con l’africano e inserendo l’ex Empoli sul più bello. Gli impegni extra campionato e gli acciacchi condizionano inevitabilmente il ballottaggio in uno dei ruoli chiave nel cuore del campo, sia per la qualità della manovra offensiva sia per gli equilibri della squadra. Gioca chi sta meglio, pare di capire. Mai come in questo caso (e in questo momento), la sensazione è, però, che qualunque scelta verrà fatta, il Cagliari cadrà in piedi (buoni).

Giusto in tempo

Il rientro in gruppo di Makoumbou nell’allenamento di ieri ha indubbiamente strappato un sospiro di sollievo a Davide Nicola, che già era stato ampiamente rassicurato, va detto, dai medici quando si è optato per un rientro anticipato in Italia (il centrocampista ha così saltato entrambe le gare col Congo valevoli per le qualificazioni alla Coppa d’Africa). L’infortunio è stato gestito ad Asseminello in modo cronologico per consentirgli di rientrare in scena a tre giorni dalla partita. Basteranno per ritrovare ritmo e resistenza a sufficienza? Nicola avrà tre allenamenti, compreso il richiamo atletico di domenica mattina, per capire quante garanzie può dargli. La tendenza è quella di farlo partire dall’inizio al fianco di Adopo, poi si vedrà.

Quarto gol di fila

Certo lasciare inizialmente fuori Marin suona quasi come una bestemmia, oggi più che mai. Anche se contro Parma e Juventus è stato decisivo proprio subentrando dalla panchina. Considerato il percorso fisico a ostacoli di Makoumbou durante questa sosta, il rumeno si sarebbe ripreso a occhi chiusi la maglia da titolare se non avesse fatto, a sua volta, gli straordinari in Nazionale (in campo 63’ sabato contro Cipro e 73’ tre giorni fa in Lituania). È rientrato nell’Isola solo ieri ed è atteso questa mattina al “Crai Sport Center” per un defaticante. Quanta benzina gli sarà rimasta, dunque, per il match col Toro? L’entusiasmo e l’autostima potrebbero, in ogni caso, bilanciare l’eventuale stanchezza. Basti pensare che, tra Serie A e Nations League, va in rete ininterrottamente da quattro partite. Deliziosa a dir poco la prodezza col Parma, dagli undici metri è una sentenza. Al Torino ha già segnato una volta, due anni fa con la maglia dell’Empoli. Ci riproverà con quella del Cagliari. Domenica alla Domus, prima o poi.

