Makoumbou, ma non dovevamo vederci più? 

Basta una partita per cambiare la prospettiva della stagione. Anzi, due. Perché la svolta per Adam Obert, Antoine Makoumbou e, soprattutto, Michel Adopo più che lunedì sera a Parma, è arrivata sei giorni prima in Coppa Italia nel modo in cui hanno interpretato i sedicesimi con la Cremonese, il vero trampolino di rilancio per loro e per il Cagliari. Che può guardare alla prossima trasferta contro la Juventus (e al futuro in generale) con meno apprensione e più fiducia. Lo slovacco e il congolese avevano bisogno, evidentemente, di più tempo e fiducia per assimilare i concetti di Davide Nicola e carburare. Le loro qualità e potenzialità, del resto, erano già arcinote. Per il francese, da scoprire, era solo una questione di condizione atletica, invece. E una volta trovata quella, tutta la squadra ne ha beneficiato.

Il futuro è adesso

Ma se Adopo è stato da subito uno dei punti fermi del progetto del nuovo allenatore, Obert e Makoumbou lo sono diventati sul campo e con un lavoro supplementare. Hanno indubbiamente sfruttato gli eventi e trasformato le difficoltà della squadra in opportunità. Per quanto i valori fossero ineccepibili anche per lo staff tecnico che ha chiesto espressamente che non venissero ceduti, soprattutto il difensore, l’unico di prospettiva, tra l’altro, del reparto arretrato. Obert gravita nella prima squadra dai tempi di Mazzarri, ma ha solo 22 anni ed è un titolare inamovibile, ormai, nella Slovacchia di Calzona. Eppure, nel Cagliari faticava a racimolare persino le briciole, complice una concorrenza più navigata e le restrizioni della difesa a tre. Lucido, implacabile nell’uno contro uno e tatticamente intelligente. Bravo a chiudere tutte le linee, sa leggere in anticipo le situazioni. E gioca il pallone come un centrocampista. Fatto, quest’ultimo, tutt’altro che marginale e che amplifica ulteriormente la specificità e la modernità del difensore. Ha poi un pregio caratteriale altrettanto importante: non si fa condizionare dagli errori, se li fa scivolare addosso. La concorrenza resta agguerrita anche dopo Parma, ma per Nicola sarà più complicato non prenderlo in considerazione già per l’undici anti-Juventus.

La qualità al potere

Scenari addirittura stravolti per Makoumbou: dai margini al cuore del campo, il suo centrocampo, in una settimana. Meno tocchi e più verticalizzazioni, paradossalmente Nicola è riuscito a catechizzarlo più di Ranieri che pure lo considerava imprescindibile. Il congolese sembrava destinato a lasciare l’Isola in estate. Non solo è rimasto, si è pian piano ripreso la scena, prima in allenamento poi in partita. Impatto shock contro l’Empoli, anche se non era certo l’unico problema del Cagliari, quella sera alla Domus. Quattro giorni dopo in Coppa ha avuto la chance per rilanciarsi e l’ha colta portandosi via, a fine gara, anche i complimenti dell’allenatore che, guarda caso, lo ha confermato al Tardini sacrificando addirittura Marin. Certo viene difficile immaginare, d’ora in poi, un dualismo tra i due, ancor di più dopo l’eurogol del rumeno, subentrato nella ripresa e, in ogni caso, al posto di Luvumbo. Perché la qualità non toglie qualità, anzi la rafforza se dietro c’è uno spirito collaborativo e di sacrificio. A Nicola l’onere (o l’onore) di fare in modo che tutta questa qualità non si disperda senza intaccare, allo stesso tempo, l’equilibrio della squadra.

