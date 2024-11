Makoumbou, le scuse e una maglia 

Una partita dietro la lavagna, a scontare la squalifica rimediata nella serata di Udine, il doppio giallo rimediato in 29 minuti. Ora però Antoine Makoumbou è di nuovo a disposizione e Davide Nicola potrebbe decidere di rilanciarlo proprio all’Olimpico contro la Lazio, dove nella passata stagione rimediò un altro cartellino rosso, dopo 27 minuti, per una scelta suggerita dal Var all’arbitro Dionisi.

Perdono

Un primo fallo dopo 4 minuti, una palla persa al limite dell’area e l’immediato fallo da cartellino. Una spada di Damocle trasformata in mannaia sul collo di Makoumbou al 29’, con una nuova trattenuta a centrocampo per fermare un contropiede che tutto sembrava tranne che letale. Doppio giallo, l’espulsione e il mondo che crolla sotto i piedi del centrocampista congolese nato a Parigi. Messo subito sul banco degli imputati e condannato dal tribunale dei tifosi, avendo spianato la strada alla sconfitta in Friuli, lasciando la squadra in dieci. Ma il primo a sentirsi sotto un treno era proprio Makoumbou, uscito a testa china e divorato dai sensi di colpa. Tanto che il giorno dopo, alla ripresa degli allenamenti, l’ex Maribor ha radunato i compagni ad Asseminello per chiedere perdono. Un perdono che i rossoblù avevano già accordato a Udine, perché tutti sbagliano. E per gettarsi alle spalle anche l’ultima goccia di colpa, Antoine offrirà nei prossimi giorni una cena alla squadra in un locale cittadino.

Il ritorno

Le scuse, una cena. Ma Makoumbou vuole soprattutto riprendersi il Cagliari sul campo, magari già lunedì sera contro la Lazio a Roma. Anche perché Nicola potrebbe affidarsi al 4-2-3-1, stesso modulo utilizzato da Baroni, e lì nel mezzo potrebbe rilanciare la coppia di mediani formata da Makoumbou e Adopo. Non è un caso che, contro Parma, Juventus e Torino, il cuore del campo fosse affidato proprio a quei due, alfieri del centrocampo nel terzetto di gare che hanno cambiato il Cagliari dopo la falsa partenza. Del resto, dopo la vittoria di Parma, il tecnico era stato chiaro sul congolese: «Per Antoine è solo un discorso collegato a richieste specifiche. Secondo me lui può giocare esclusivamente in un centrocampo a due o può fare il centrocampista centrale quando hai bisogno di un atteggiamento più difensivo».

Allarme rosso

La partenza da “desaparecido”, dopo essere stato un intoccabile per Claudio Ranieri, il rischio di una cessione e poi, col centrocampo a due, il rilancio. Makoumbou vuole dimostrare di essere essenziale per il Cagliari in quell’Olimpico dove, il 2 dicembre dello scorso anno, si vide sventolare il primo cartellino rosso della sua avventura cagliaritana e in carriera. Dopo 27’, un intervento falloso sanzionato prima con l’ammonizione e poi, dopo l’intervento del Var, l’espulsione diretta. Il bis a Verona, tre settimane dopo, con due ammonizioni in neanche un’ora di gioco. Curiosamente, dopo la seconda squalifica, per Makoumbou, nel prosieguo della stagione, solo un cartellino giallo nelle successive sedici partite, guarda caso sempre con la Lazio alla Domus. Quest’anno, con Nicola, fedina penale immacolata, fino a Udine. Il punto più basso da cui il numero 29 del Cagliari vuole ricominciare.