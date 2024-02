Makoumbou-Lazio, la rivincita 

Quanto è spietata la Serie A lo ha capito sulla propria pelle quella sera all’Olimpico, macchiata di “rosso” dopo soli ventisei minuti. Tirare la maglia a Guendouzi lanciato a rete è stata un’ingenuità imperdonabile e pagata a caro prezzo da tutta la squadra, il fatto poi che il francese possa aver accentuato la caduta è un dettaglio. Era il 2 dicembre, il match valido per il 14° turno del girone d’andata. L’espulsione ha messo una zavorra al Cagliari e spalancato la strada alla Lazio, per quanto poi la partita sia rimasta aperta sino alla fine. Antoine Makoumbou non ci ha dormito la notte. Ha chiesto subito scusa ai compagni nello spogliatoio tra primo e secondo tempo e per diversi giorni, una volta rientrato in Sardegna, ha convissuto col magone. Non sembrava nemmeno lui, logorato dal senso di colpa e costretto ad aspettare due settimane - complice la squalifica - per potersi sdebitare sul campo. Ha dovuto attendere, invece, oltre due mesi per provare a prendersi la rivincita nei confronti dei bianconcelesti. La gara di ritorno, dopodomani alla Domus, non sarà come le altre, insomma, per il centrocampista congolese che, nel frattempo, ha accumulato tanta di quella rabbia. Ed esperienza.

Nel cuore del Cagliari

Quanto sia importante Makoumbou per gli equilibri del Cagliari lo ha detto chiaramente l’allenatore Ranieri anche di recente. Nei tempi e nel palleggio nel cuore del campo, prezioso poi in fase di non possesso. Non a caso, è l’unico giocatore ad avere il posto fisso, insieme a Dossena e al portiere Scuffet. Abbina la quantità alla qualità e non molla la presa neanche quando la squadra stacca la spina. L’arrivo di un regista puro come Prati lo ha sgravato dai compiti di gestione della manovra e ha liberato il suo estro, che giochi da mezzala o nel doppio mediano. Era una delle incognite più grandi nel passaggio dalla Serie B alla Serie A, è stato tra i primi ad adattarsi alla categoria per quanto gli capiti ancora di commettere ingenuità fatali, come quella con la Lazio all’andata, appunto. Maledetto Olimpico. Anche tre giorni fa contro la Roma ha pagato dazio subendo lo strapotere giallorosso, sia dal punto di vista tecnico che fisico. Ha perso quasi subito i riferimenti e lui per primo non è stato un riferimento per i compagni.

Un conto aperto

Chissà se il secondo round con la Lazio arriva al momento opportuno per lui e, soprattutto, per il Cagliari, ancora stordito dalla trasferta romana. E chissà come sarebbe finito il match d’andata se non ci fosse stata l’espulsione. Sino a quel momento, infatti, i rossoblù sembravano avere la situazione sotto controllo e anche in dieci contro undici per buona parte del match non si sono concessi all’avversario sfiorando addirittura il pareggio nel recupero con Pavoletti. Proprio quel match in generale e il finale in particolare è stato tema di confronto in questi giorni ad Asseminello dove, smaltita la delusione, è risalita l’adrenalina e la consapevolezza di poter mettere sotto scacco Sarri. Senza timori referenziali e con un Makoumbou in più.

