Makoumbou, Lapadula e Wieteska ricominciano dal… Cagliari 

Sliding doors. Dietro le porte scorrevoli rossoblù il doppio destino di quei giocatori che sembravano a un passo dall’addio e che, invece, per un motivo o per l'altro sono rimasti nell’Isola. Qualcuno, addirittura, aveva la valigia già pronta con la speranza, repressa, di trovare più spazio e gloria altrove. Contrordine. Con la chiusura del mercato (anche se il trasferimento in alcuni paesi è ancora possibile, vedi Hatzidiakos al Copenaghen giusto l’altro ieri) non ci sono più vie di fuga o soluzioni alternative (più o meno provvisorie). Per tutti c’è solo il Cagliari d’ora in poi, almeno sino a gennaio. E tutti proveranno a giocarsela e rilanciarsi, anche chi in questo momento sembra essere ai margini come Makoumbou e Wieteska. Per Lapadula è quasi una sfida con se stesso.

La valigia sul letto

Ogni storia a sé. E quella di Wieteska è ai limiti del surreale. Titolare (e convincente) in Coppa Italia e nella prima giornata di campionato, sino al ritorno in pianta stabile di Mina. Retrocesso in panchina contro il Como e l’arrivo di Palomino gli ha ridotto le chance anche a gara in corso. A quel punto, è finito sul mercato. Sembrava ormai fatto il passaggio all’Udinese in uno scambio con Silvestri, per questo non è stato convocato da Nicola per la trasferta di Lecce. La trattativa, però, è saltata all’ultimo momento (quando i compagni erano già in ritiro in Salento) e per il difensore polacco resta una sola strada ora, farsi trovare pronto in qualsiasi momento per dimostrare di essere utile alla causa rossoblù nonostante la concorrenza, tra quattro mesi poi si vedrà.

Al passo di Nicola

Il paradosso di Makoumbou, indispensabile per Ranieri e mai utilizzato, sinora, da Nicola che si aspetta da lui, ora, una svolta, soprattutto mentale e nella gestione del pallone (uno, due tocchi al massimo e via). Il suo nome sembrava poter essere spendibile con l’Atalanta nella maxi operazione che ha portato in Sardegna Zortea, Piccoli e Adopo. A Bergamo hanno, però, preferito Sulemana come parziale contropartita tecnica e, nel frattempo, per il centrocampista congolese non sono arrivate offerte concrete da altri club, né in Italia né dall’estero. In questi giorni sta provando a rilanciarsi in Nazionale, al ritorno farà di tutto, c’è da scommetterci, per mettersi al passo di Nicola e provare così a riprendersi il Cagliari.

Sfida al destino

Chissà se Lapadula, dal canto suo, ha mai realmente preso in considerazione l’idea di poter lasciare il Cagliari con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto (giugno 2025). Lo zoccolo duro della squadra avrebbe addirittura spinto sulla società per non farlo partire. Lui è comunque felice di essere rimasto, sa di non essere una prima scelta, probabilmente nemmeno la seconda. Ma vuole giocarsi le sue carte sino in fondo ora che il fisico sembra dargli tregua dopo i continui acciacchi della scorsa stagione. Per lui come per Wieteska e Makoumbou questa nuova in rossoblù, è quasi una sfida al destino.

