Makoumbou la carta anti Venezia 

Il Cagliari spazza via le catene e apre le porte della Domus dove questa mattina, dalle 10, la Curva Nord diventerà una volta di più il cuore battente del tifo. Perché contro il Venezia, sabato sera, c’è in ballo tutta una stagione, dentro o fuori, e i rossoblù non vogliono essere soli. Claudio Ranieri ancora una volta chiama a raccolta i sostenitori, chiede di «soffiarci dietro» per superare il primo ostacolo dei playoff nella corsa alla Serie A. Ma il tecnico pensa soprattutto al campo e ad Asseminello studia gli uomini giusti per andare avanti.

Il ritorno di Antoine

A Cosenza, Ranieri è stato più realista del re. Bisognava vincere, ma soprattutto fare attenzione a non perdere giocatori importanti in vista della successiva gara degli spareggi, già in cassaforte. Quattro diffidati, tutti in panchina. In ghiacciaia soprattutto quel Makoumbou che, col tecnico romano, è diventato intoccabile e insostituibile. Al congolese sono state affidate le chiavi del centrocampo del Cagliari e l’ex Maribor, partita dopo partita, è diventato il centro di gravità permanente del gioco rossoblù. Lì nel mezzo, davanti alla difesa, ha iniziato a calamitare palloni come pochi altri in cadetteria, sradicandoli con forza ed eleganza per poi rigiocarli. A volte l’istinto lo porta a fare un tocco in più, mentre dalla panchina Ranieri prova a telecomandarlo, ordinando la giocata con uno o due tocchi al massimo. E così Makoumbou, con l’allenatore romano al comando, non è più uscito: diciotto partite di fila da titolare, quasi sempre in campo dal primo all’ultimo minuto (uniche eccezioni le sostituzioni nel finale con Ascoli e Parma), fino alla panchina di Cosenza, 90’ inchiodato al legno col solo motivo di evitargli un cartellino giallo letale, vista la diffida che pesava sul capo del numero 29 dalla trasferta di Brescia.

I dubbi

Pochi, quelli di Claudio Ranieri. Che ha probabilmente già in testa gli undici da mandare in campo, tenendosi le ultime valutazioni solo sul come schierarli. E, manco a dirlo, l’ago della bilancia è Deiola. Il sangavinese potrebbe essere confermato a centrocampo, insieme a Makoumbou e Nandez, per rilanciare nella madre di tutte le sfide il classico 4-3-1-2, oppure potrebbe fare un passo indietro per guidare la difesa, affiancato da Dossena e Goldaniga (altro diffidato rimasto a guardare in Calabria), per un 3-4-1-2.