Makoumbou in Turchia, è fatta Viola e Augello, la fine della storia 

Il Cagliari chiude un capitolo della sua storia recente. «Si devono fare delle scelte», aveva detto il presidente nel suo incontro con la stampa, la settimana scorsa, lasciando capire che non deve essere stato facile salutare Tommaso Augello e Nicolas Viola, ma anche Josè Palomino e Jacub Jankto. La società, magari con meno enfasi, ha ceduto un altro dei senatori, cifre alla mano: Antoine Makoumbou, 26 anni, parigino ma nazionale del Congo, giocherà dalla prossima stagione in Turchia per il Samsunspor, la terza forza della Superlig dopo Galatasaray e Fenerbahce. La valutazione è di un milione e mezzo di euro, che potrebbe aumentare in caso del raggiungimento di alcuni obiettivi del giocatore. Ieri sera alle 22.55 l’ufficialità, oggi la firma del calciatore sul nuovo contratto.

Si libererà una casella in mezzo al campo con un obiettivo chiaro: dare spazio a Matteo Prati, il regista su cui dovrà puntare Fabio Pisacane. Prati ha dovuto condividere il ruolo di playmaker, arretrato ma non solo, con Makoumbou, preferito nelle rotazioni sia da Ranieri che da Nicola. Ecco perché, forbici alla mano, il nuovo diesse Angelozzi sfoltirà l’organico proprio per fare spazio al ragazzo di Ravenna.

Ciao Antoine

Il contratto di Makoumbou sarebbe scaduto nel giugno 2026 e da un paio di mesi era sembrato chiaro che le parti non facessero pressioni per un rinnovo. Il calciatore ha inanellato buone prestazioni ad altre sconcertanti, qualche cartellino rosso di troppo pur senza essere – si dice – particolarmente travolto dalla pressione. Un calciatore senza dubbio abile tecnicamente, innamorato della palla e con l’idiosincrasia per i due tocchi, votato all’alleggerimento arretrato ma in diverse occasioni un buon direttore d’orchestra. Con Nicola, che tutto voleva ma non un calciatore in mezzo al campo che frenasse il tema tattico in verticale, Makou ha patito in panchina fino a quando non ha imparato a liberarsi del pallone con maggiore velocità. Ma l’impiego a intermittenza faceva quasi presagire i programmi della società, qualsiasi dovesse essere il direttore sportivo in carica.

I saluti

A Cagliari non rivedremo Nicolas Viola – come anticipato proprio su queste pagine – e Tommaso Augello, amatissimo dai tifosi che ieri, sui social, hanno palesato le loro perplessità su questo mancato rinnovo. Il Cagliari li ha voluti salutare e ringraziare sui social, gesto doveroso ed elegante che cancella le forti dosi di cinismo e apatia che caratterizzano spesso la fine dei rapporti di lavoro nel calcio di vertice. Svestono la maglia rossoblù anche Jankto e Palomino. Se il centrocampista di Praga non ha mai visto il campo, l’apporto dello stagionato difensore argentino in alcuni casi è stato fondamentale, seppure fosse difficilissimo rimpiazzare uno ingombrante come Mina. «A qualcuno spettano le scelte», parola di Tommaso Giulini. Il calcio va avanti.

