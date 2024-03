Makoumbou ha tanto da farsi perdonare 

Il conto alla rovescia è iniziato ieri pomeriggio nel centro sportivo di Assemini dove, dopo due giorni e mezzo di riposo, ha finalmente preso il via la settimana che porta allo scontro diretto con il Verona, in programma il lunedì di Pasquetta alla Domus. La sosta ha permesso al Cagliari di smaltire la delusione di Monza e di riannodare il filo ripartendo comunque dal +2 sul terzultimo posto complice il flop di gruppo nel turno precedente (tra le pericolanti si è mosso soltanto il Lecce). E, soprattutto, di recuperare tre giocatori chiave: Luvumbo e Gaetano si sono già aggregati al gruppo, Mina lo farà cammin facendo, giusto in tempo per il match. Ranieri aspetta con trepidazione anche il rientro degli otto nazionali sparsi per il mondo. Tra questi, c’è anche Makoumbou che ha tanto da farsi perdonare. Sostituito dopo un solo tempo due sabati fa in Brianza, è stato protagonista in negativo anche all’andata contro l’Hellas con un’espulsione. La prossima non sarà una partita come le altre, insomma, per lui. E chissà se nelle sue orecchie rimbomberanno ancora i deplorevoli ululati dei tifosi gialloblù. «Ancora a prendersela con il colore della pelle? Bisogna che chi comanda faccia qualcosa», disse furioso e categorico, in sala stampa, lo stesso tecnico rossoblù. La Curva Sud Inferiore del Bentegodi fu - inizialmente - “svuotata” per due giornate dal Giudice sportivo, ma la squalifica fu poi - incredibilmente - revocata dalla Corte Sportiva d’Appello.

Voglia di riscatto

Makoumbou-Verona tre mesi dopo. Sino all’espulsione del centrocampista congolese (avvenuta al 7’ della ripresa) il Cagliari stava gestendo la partita senza particolari affanni, quel pomeriggio in Veneto. Poi tutto è cambiato. Dopo soli due minuti, c’è stato il vantaggio di Ngonge che ha indirizzato il match sino al raddoppio di Djuric allo scadere (entrambi gli autori dei gol, curiosamente, sono stati ceduti a gennaio). L’ex Maribor era mortificato, ha chiesto subito scusa ai compagni e all’allenatore, già negli spogliatoi, poi ancora in aereo durante il viaggio di rientro. Scontata la squalifica, si è ripreso lo scettro nel cuore del campo e ha avuto un ruolo chiave nelle gare che hanno riportato il Cagliari a galla in classifica. Ultimamente ha avuto, tuttavia, un calo. A Monza non sembrava nemmeno lui. Impalpabile, lento, macchinoso, impreciso anche nei disimpegni più scontati. Arrivava quasi sempre secondo sul pallone. Ranieri lo ha sostituito addirittura nell’intervallo per poi giustificarlo, però, a fine gara: «Non era al top, ha saltato diversi allenamenti in settimana».

Il rush finale

Stava decisamente meglio l’altro ieri in Francia contro il Gabon, in campo dall’inizio alla fine con la maglia del Congo nell’amichevole (finita 1-1) che gli è servita come trampolino di rilancio, soprattutto dal punto di vista mentale. Oggi è atteso al “Crai Sport Center”, insieme agli altri nazionali rossoblù. Avrà sicuramente occasione di parlare con Ranieri anche dell’approccio avuto a Monza e di dimostrare di essere di nuovo al top. Anche perché, per salvarsi, il Cagliari ha bisogno del miglior Makoumbou.

