Makoumbou, dal rosso (fatale) di Udine alla perla (decisiva) contro il Verona 

Dall’espulsione (fatale) di Udine da cui è nata la sconfitta alla perla (decisiva) col Verona che ha permesso a Piccoli di segnare e al Cagliari di conquistare tre punti fondamentali. Delizioso e risolutivo il tocco in verticale di prima col quale Makoumbou ha chiuso il triangolo con Felici, che ha poi rimesso la palla al centro per l’ex Lecce. Quest’ultimo - al quarto sigillo in campionato, il secondo di fila - si è così preso la scena venerdì scorso insieme all’autore dell’assist, subentrato da un quarto d’ora. Il centrocampista congolese è stato anch’egli fondamentale, però, nel momento clou del match. In generale, la sua prestazione ha consentito alla squadra di tenere un ritmo alto dall’inizio alla fine. Efficace pure in fase di non possesso, ormai è entrato nella mentalità di Nicola, Makou. Geniale ma pratico, squisitamente pratico. E quando, nell’intervallo, l’allenatore ha dovuto scegliere chi sostituire tra lui e Marin nel cuore del campo per far spazio ad Adopo, non ha avuto il minimo dubbio. Scelta premiata nell’azione del gol, e non solo.

Il mix perfetto

La giornataccia in Friuli sembra così lontana, è passato poco più di un mese. Antoine Makoumbou si era scusato due volte con i compagni per quel doppio “giallo”, subito dopo la gara negli spogliatoi del Bluenergy Stadium, poi ancora il giorno successivo ad Asseminello alla ripresa degli allenamenti. Tradito dall’istinto e dall’eccesso, ha capito di aver sbagliato e proprio quell’episodio negativo - paradossalmente - lo ha aiutato a responsabilizzarsi e a gestire meglio certe situazioni. Una volta scontata la squalifica in Cagliari-Bologna, ha così ripreso pieno possesso del centrocampo al fianco di Adopo, con cui forma la coppia ideale per gli equilibri della squadra. Qualità e quantità si compensano in una miscela esplosiva. «Lui sa che quando va, ci sono io che prendo il suo posto e gli copro le spalle», ha detto lo stesso Adopo in una recente intervista a L’Unione Sarda. Tra i due c’è stato da subito un buon feeling, anche fuori dal campo. «Ci troviamo a occhi chiusi. Poi parliamo francese, è tutto molto più rapido, immediato», aveva tenuto a precisare ancora Adopo con una mezza battuta. Feeling e complicità al servizio del Cagliari.

La svolta

Questa è la terza stagione in rossoblù, la seconda in Serie A per Makoumbou, quella della svolta? Il suo addio in estate sembrava praticamente certo e quando, chiuso il mercato, il congolese si è ritrovato ancora in Sardegna ha faticato - non poco - a inserirsi nei meccanismi di Nicola, soprattutto mentalmente. Nemmeno un-minuto-uno nelle prime tre giornate, impalpabile quando poi è subentrato contro Napoli ed Empoli. La svolta in Coppa Italia, contro la Cremonese. Da allora non è più uscito ed è diventato essenziale per Nicola, così come lo era per Ranieri. Ora, insieme alla squadra, vuole provare ad alzare il livello della competizione e la sfida con la Fiorentina è un banco di prova indicativo anche da questo punto di vista. Ha sfruttato i tre giorni liberi per staccare la spina, in vacanza a Barcellona insieme a Zito Luvumbo (il rossoblù col quale ha legato di più) e alle rispettive compagne. È tornato ad Asseminello carico come una molla, anche domenica a Firenze vuole lasciare un segno indelebile.

