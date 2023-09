Makoumbou, che spavento 

Qualche ora di paura, poi la telefonata che spazza via le nubi: Antoine Makoumbou, a Marrakesh per la gara che si sarebbe dovuta giocare oggi col suo Congo contro il Gambia, sta bene. Tanta paura, l'hotel dove era ospitato con i compagni è crollato per il devastante terremoto che ha colpito il Marocco, ma Makoumbou ha rassicurato tutti e tornerà subito a Cagliari, visto che la gara, valida per le qualificazioni alla Coppa d'Africa, verrà rinviata.

Colpo Nandez

Nella notte tra venerdì e sabato, Nandez ha festeggiato con una maglia da titolare e la vittoria il ritorno nella Celeste: 3-1 al Cile e tre punti pesantissimi per l'Uruguay nelle qualificazioni mondiali. Oggi toccherà a Radunovic (Lituania-Serbia), Hatzidiakos (Grecia-Gibilterra) e Wieteska (Albania-Polonia), che poi potranno tornare a casa. Domani in campo Obert con l'Under 21 slovacca (contro la Danimarca), il 12 chiuderanno Nandez (Ecuador-Uruguay), Shomurodov (Messico-Uzbekistan), Prati e Oristanio (Turchia-Italia Under 21). (al.m.)

