Makoumbou anticipa il ritorno dal Congo 

Cambio di programma per Makoumbou, che lascia il ritiro della nazionale congolese e rientra in anticipo a Cagliari per un fastidio al ginocchio. Dopo aver saltato la gara con il Sud Africa, il centrocampista deve così rinunciare anche alla seconda sfida in programma in questo slot, sempre contro il Sud Africa, valida per le qualificazioni alla Coppa d’Africa.

Il punto

Nulla di allarmante, assicurano dal club rossoblù. Si tratterebbe di un fastidio leggero, Makoumbou, d’accordo con lo staff medico del Congo, avrebbe dovuto svolgere dei lavori personalizzati per risolverlo e alla fine si è deciso di farlo rientrare e farlo recuperare ad Asseminello. Potrebbe aggregarsi all’inizio della settimana prossima al gruppo, che intanto prosegue spedito la preparazione in vista della gara col Torino, fissata per domenica prossima alle 18 alla Unipol Domus. Continuano ad allenarsi a parte Pavoletti, Lapadula, Wieteska e Junkto. Buone sensazioni, comunque, per il difensore polacco che sta già provando a forzare con il lavoro. Prossimo appuntamento per tutti al “Crai Sport Center” è per questa mattina, quindi il rompete le righe sino a martedì pomeriggio quando inizierà, di fatto, la settimana che porta alla partita con i granata di Vanoli.

