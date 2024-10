Makou, cena riparatrice 

Cena offerta da Antoine Makoumbou a tutta la squadra, per scusarsi per l’espulsione di Udine. Il centrocampista lo ha annunciato ai compagni ieri, ancora molto dispiaciuto per quanto avvenuto venerdì dove già aveva subito ammesso l’errore nello spogliatoio: prima dell’allenamento pomeridiano ha chiamato a raccolta il gruppo per presentare di nuovo le sue scuse, con la cena che sarà organizzata prossimamente.

In campo

Allenamento parzialmente con la squadra per Pavoletti. Il capitano del Cagliari, fuori dalla partita con l’Empoli per una contusione al piede destro, cerca il recupero per domani: per la sua convocazione e il ritorno almeno in panchina sarà decisiva la rifinitura stamattina al Crai Sport Center di Assemini. Chi invece salterà l’infrasettimanale è un altro attaccante ossia Kingstone, a riposo per un fastidio ai flessori della coscia destra: sarà rivalutato per la Lazio. L’altro assente, oltre a Makoumbou, è sempre Jankto ancora a zero presenze stagionali e in personalizzato.

