Mais, stagione record malgrado il caldo 

La stagione per il trinciato di mais sembra che si possa concludere con ottimi numeri. I produttori di Arborea stanno infatti ottenendo una resa media di circa 500 quintali per ettaro.

Nonostante le avverse condizioni climatiche, gli agricoltori sono stati in grado di affrontare le sfide e ottenere risultati positivi anche grazie alla collaborazione con il Consorzio di bonifica.

«Siamo soddisfatti»

«La maturazione del mais è stata leggermente anticipata a causa delle elevate temperature che hanno caratterizzato la stagione 2023, ma grazie al Consorzio di bonifica, che ci ha garantito la continuità dell’acqua, abbiamo ottenuto una buona resa. Siamo soddisfatti del risultato che è stato migliore della stagione precedente», commenta Giancarlo Capraro, produttore e presidente di Coldiretti Arborea.

Uno degli aspetti cruciali è stata proprio la gestione dell'irrigazione.

Il Consorzio di bonifica ha garantito un approvvigionamento costante di acqua 7 giorni su 7 e gli agricoltori sono stati in grado di mantenere l'umidità del terreno a livelli ottimali.

Il fattore acqua

«Il Consorzio ha al centro della sua azione l’azienda agricola. Di conseguenza il consiglio dell’ente, che è composto da imprenditori agricoli, ha analizzato le esigenze per poter mandare avanti queste coltivazioni e vista la particolarità dell’annata dal punto di vista climatico si è modulato un servizio tale da poter garantire all'agricoltore l’utilizzo dell’acqua tutti i giorni della settimana, 24 ore su 24 - spiega il presidente Carlo Corrias – Abbiamo anche costituito squadre di pronto intervento per recare il minor disagio possibile alle aziende in caso di malfunzionamento degli impianti. Per la prima volta in Italia abbiamo utilizzato un’App (Io irrigo) con la quale ogni agricoltore ha la possibilità di segnalare in tempo reale un gusto, che viene poi risolto proprio da una squadra di pronto intervento».

Un successo

Insomma, la stagione del trinciato di mais ad Arborea si chiude con un bilancio positivo, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. E questo successo è fondamentale per la vita e la sopravvivenza dei tanti allevamenti di bovini che si trovano nella Bonifica, visto che il trinciato di mais è l’alimento principe proprio delle vacche.

