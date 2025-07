Maimoni, in spiaggia uova di tartaruga 

La scoperta ieri al tramonto. A dieci metri circa dalla battigia della spiaggia di Maimoni, uno spettacolo della natura: un esemplare di Caretta caretta la notte prima ha depositato le uova. Adesso inizia la grande attesa per la schiusa, ci vorranno circa 50 giorni in cui la zona resterà interdetta e recintata con una rete. L’area sarà videosorvegliata dal quarantesimo giorno. Sul posto ieri sono intervenuti i biologi del Cnr e tanti curiosi visto che la spiaggia era già stata interdetta al transito dalla mattina, dopo che alcuni bagnanti avevano segnalato la presenza di tracce di una possibile nidificazione di Caretta caretta. Un evento unico per questa zona, come hanno spiegato i biologi «a Maimoni non era mai accaduto». In Sardegna, quest’estate, è la seconda deposizione di uova di Caretta caretta: il 3 giugno scorso una tartaruga, all'alba, aveva fatto il proprio nido sull'arenile di Maladroxia, a Sant'Antioco. ( s.p. )

