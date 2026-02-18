VaiOnline
Serie A.
19 febbraio 2026 alle 00:46

Maignan “tradisce” il Milan, Leão lo salva 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Milan 1

Como 1

Milan (3-5-2) : Maignan, Tomori, De Winter, Pavlović (1' st Gabbia), Athekame (11' st Saelemaekers), Jashari, Modrić, Ricci (11' st Fofana), Bartesaghi, Nkunku (17' st Füllkrug), Leão (37' st Pulisic). In panchina Terracciano, Torriani; Estupiñan, Odogu, Loftus-Cheek. All. Allegri.

Como (3-5-2) : Butez, Kempf, Ramón, Diego Carlos, Vojvoda (45' st Smolcic), Perrone, Caqueret (33' st Rodríguez), Roberto (33' st Da Cunha), Van der Brempt (26' st Valle), Paz (26' st Douvikas), Baturina. In panchina Čavlina, Törnqvist, Vigorito; Moreno, Lahdo; Addai, Kühn. All. Fabregas.

Arbitro: Mariani di Aprilia

Reti : nel pt 32' Nico Paz, nel st 19' Leão

Milano. Il Milan non va oltre l'1-1 contro il Como a San Siro e vede il Milan allontanarsi a +7 ora che non ci sono più partite da recuperare. Questa volta a tradire (o per lo meno complicare) le sorti del Milan è Mike Maignan. Un errore banale del portiere rossonero sfruttato da Nico Paz (che torna al gol dopo tre partite) costringe il Milan a rincorrere. Ci pensa Leão a firmare l'1-1 con un pallonetto su splendido passaggio lungo di Jashari. Allegri aveva chiesto una partita ordinata ma contro il Como di Fabregas non è mai facile giocare. Se non è una partita che decideva lo scudetto, di sicuro racconta molto delle contendenti per l'Europa e il Como è una squadra che lotterà per un posto in Champions, ora che è sesto a quattro punti dalla Juve.

La cronaca

La partita fatica a sbloccarsi, le occasioni nella prima mezzora sono pochissime. Il Como cresce e al 25' segna con Vojvoda ma da posizione di fuori gioco. L'episodio che risveglia le squadre e a sbloccare la partita è un errore di Maignan: clamorosa la leggerezza del portiere che si fa intercettare palla da Nico Paz lesto ad approfittarne. Nella gara d'andata il francese aveva compiuto miracoli consentendo al Milan un successo immeritato. Al 39' Maignan si riscatta su conclusione ravvicinatissima di Sergi Roberto. Per cambiare l'inerzia della partita Allegri butta nella mischia Saelemaekers, per Athekame, e Fofana, per Ricci. Ma soprattutto richiama Nkunku - impalpabile - e inserisce Füllkrug. Poco dopo, lancio lunghissimo e preciso di Jashari, Leão raccoglie e con un pallonetto batte Butez. San Siro esplode e partita riequilibrata. La tensione agonistica sale e il risultato è che un battibecco tra panchine: espulsi Allegri e il team manager del Como Davide Cattaneo ma la partita resta sull'1-1.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Le osservazioni del Comune di Arzachena sui parchi offshore

«Costa Smeralda deturpata dalle pale»

Nei progetti dati errati e non si tiene conto delle aree marine già esistenti lungo la costa 
Andrea Busia
Cronaca

Operaio freddato con un colpo di fucile

Mistero sul movente del delitto: due mesi fa Tonino Pireddu era stato vittima di un’intimidazione 
Fabio Ledda
Università

Scienze, leggi o medicina? «Ecco cosa fare da grandi»

A Cagliari le giornate dell’orientamento: l’ateneo si apre agli studenti delle superiori  
Alessandra Ragas
Verso il referendum

Mattarella va al Csm: rispetto per i magistrati Meloni: sentenze assurde

Il governo risarcirà Sea Watch La premier sui social: vergognoso 
Napoli

Per il bimbo trapianto impossibile

I luminari: non si può sostituire il cuore danneggiato. «La madre è rassegnata» 