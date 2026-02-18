Maignan “tradisce” il Milan, Leão lo salva 

Milan 1

Como 1

Milan (3-5-2) : Maignan, Tomori, De Winter, Pavlović (1' st Gabbia), Athekame (11' st Saelemaekers), Jashari, Modrić, Ricci (11' st Fofana), Bartesaghi, Nkunku (17' st Füllkrug), Leão (37' st Pulisic). In panchina Terracciano, Torriani; Estupiñan, Odogu, Loftus-Cheek. All. Allegri.

Como (3-5-2) : Butez, Kempf, Ramón, Diego Carlos, Vojvoda (45' st Smolcic), Perrone, Caqueret (33' st Rodríguez), Roberto (33' st Da Cunha), Van der Brempt (26' st Valle), Paz (26' st Douvikas), Baturina. In panchina Čavlina, Törnqvist, Vigorito; Moreno, Lahdo; Addai, Kühn. All. Fabregas.

Arbitro: Mariani di Aprilia

Reti : nel pt 32' Nico Paz, nel st 19' Leão

Milano. Il Milan non va oltre l'1-1 contro il Como a San Siro e vede il Milan allontanarsi a +7 ora che non ci sono più partite da recuperare. Questa volta a tradire (o per lo meno complicare) le sorti del Milan è Mike Maignan. Un errore banale del portiere rossonero sfruttato da Nico Paz (che torna al gol dopo tre partite) costringe il Milan a rincorrere. Ci pensa Leão a firmare l'1-1 con un pallonetto su splendido passaggio lungo di Jashari. Allegri aveva chiesto una partita ordinata ma contro il Como di Fabregas non è mai facile giocare. Se non è una partita che decideva lo scudetto, di sicuro racconta molto delle contendenti per l'Europa e il Como è una squadra che lotterà per un posto in Champions, ora che è sesto a quattro punti dalla Juve.

La cronaca

La partita fatica a sbloccarsi, le occasioni nella prima mezzora sono pochissime. Il Como cresce e al 25' segna con Vojvoda ma da posizione di fuori gioco. L'episodio che risveglia le squadre e a sbloccare la partita è un errore di Maignan: clamorosa la leggerezza del portiere che si fa intercettare palla da Nico Paz lesto ad approfittarne. Nella gara d'andata il francese aveva compiuto miracoli consentendo al Milan un successo immeritato. Al 39' Maignan si riscatta su conclusione ravvicinatissima di Sergi Roberto. Per cambiare l'inerzia della partita Allegri butta nella mischia Saelemaekers, per Athekame, e Fofana, per Ricci. Ma soprattutto richiama Nkunku - impalpabile - e inserisce Füllkrug. Poco dopo, lancio lunghissimo e preciso di Jashari, Leão raccoglie e con un pallonetto batte Butez. San Siro esplode e partita riequilibrata. La tensione agonistica sale e il risultato è che un battibecco tra panchine: espulsi Allegri e il team manager del Como Davide Cattaneo ma la partita resta sull'1-1.

