Maiali prigionieri in zona rossa 

Analoga situazione in un’azienda tra Triei e Santa Maria Navarrese. «Da 20 giorni - rivela Simone Perino (36), originario di Talana - mi hanno sequestrato l’allevamento perché non posso né vendere i lattonzoli al macello né i maiali a vita. Il sistema in confusione è incapace di darci risposte e ignora anche le conseguenze causate: animali non venduti che restano in azienda aumentando di conseguenza i costi di produzione. Mi costringono a campare animali che nel frattempo vanno fuori mercato».

È vero che lo scorso 15 dicembre da Bruxelles è arrivato il via libera alle esportazioni, ma in determinati territori (soprattutto ogliastrini) sono state imposte limitazioni omogenee, applicate anche agli allevamenti regolari che non riescono a ottenere le autorizzazioni per portare gli animali al macello nonostante siano in vigore le deroghe. «Purtroppo io che ho sempre creduto con i fatti nella legalità portandone alta la bandiera mi ritrovo a essere deriso da chi invece ha scelto un’altra strada. Mi stanno costringendo ad aprire i cancelli e liberare i suini», afferma Stefano Arzu, 49 anni, allevatore di Talana.

La burocrazia paralizza gli allevamenti e tiene prigionieri i maiali. «È peggio della peste suina», denunciano gli allevatori associati a Coldiretti che si dicono pronti a una clamorosa protesta: «Siamo costretti ad aprire i cancelli e liberare i nostri suini», affermano i pastori. Da venti giorni i maiali sono bloccati nelle aziende nonostante le deroghe dalle zone rosse individuate dalla Regione per evitare la diffusione della Psa. «A pagarne le conseguenze - sostengono i vertici provinciali di Coldiretti - sono gli allevamenti virtuosi, quelli che hanno tenuto in piedi il settore, che quasi temerariamente anche nei periodi più bui della peste suina e dei blocchi della movimentazione hanno creduto nella legalità, scontrandosi con chi li avrebbe dovuti tutelare».

Allevatori furiosi

L’associazione

«È una situazione insostenibile», accusa il presidente di Coldiretti Nuoro-Ogliastra, Leonardo Salis (56). «In questo modo si condannano alla chiusura delle aziende virtuose che avremmo dovuto premiare per il lavoro e il coraggio che hanno avuto salvando un intero comparto. Serve chiarezza, il meccanismo si è inceppato ma nessuno si preoccupa di sbloccarlo». Interviene anche Alessandro Serra (55), direttore di Coldiretti Nuoro Ogliastra: «Chi paga le negligenze altrui è sempre l’anello debole, in questo caso gli allevatori. Ci si accanisce con gli allevatori più martoriati da ormai 40 anni, quelli dei suini, che a parole a dicembre avrebbero dovuto esultare ma che invece, relegati in zona rossa, sono ancora una volta vittime della burocrazia».

