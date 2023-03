Maiali in zona rossa, uno spiraglio 

Filippini illustra il percorso condotto per traghettare l’intero sistema fuori dal gran caos: «Nell’ultimo periodo sono stati pubblicati nuovi regolamenti europei che prevedono la gestione delle movimentazioni all’interno delle zone di restrizione e dunque abbiamo dovuto adeguare la vecchia normativa agli stessi, in particolare al 605 in cui sono riportate tutte le deroghe sulla movimentazione degli animali, da vita o da macello, e quelle dei prodotti di origine animale, dai prosciutti alla salsiccia e agli insaccati. In base alla localizzazione degli allevamenti si devono rispettare queste deroghe. In questo momento stiamo valutando tutte le deroghe che possono permettere agli allevatori che operano in quelle zone di poter movimentare verso i mattatoi o altri stabilimenti riconosciuti». Parole di speranza per gli allevatori.

Questo accade nelle zone rosse, ancora blindate. Filippini ha appreso il malumore di allevatori e Coldiretti. «Sono consapevole che per gli allevatori è complicato, perché hanno a che fare con i problemi di gestione degli animali e dei prodotti. Però siamo in una fase importante, di avvicinamento all’obiettivo finale che è l’eradicazione del virus, quindi di riapertura dell’Isola alle movimentazioni esterne».

«Stiamo lavorando per riaprire il mercato delle movimentazioni anche all’interno delle zone di restrizione». Giovanni Filippini, 50 anni, responsabile dell’Unità di progetto per l’eradicazione della peste suina, prende parola e si rivolge al mondo delle campagne, parte del quale è in subbuglio per i divieti di movimentazione dei suini.

Fase cruciale

Il vertice

Oggi a Nuoro l’Unità di progetto incontra tutti i direttori dei servizi veterinari dell’Isola per definire le linee guida. Al termine Filippini emetterà una determina in cui saranno chiariti, a fronte dei divieti applicati alle zone di restrizione, tutte le possibili deroghe. «Abbiamo necessità di condividere questo percorso e noi stiamo cercando di accelerare in qualsiasi modo. Lo stiamo portando avanti anche grazie al ministero della Salute, alla Regione, alla commissione europea, ai sindaci e alle associazioni di categoria. Presto daremo le risposte che sono attese dagli allevatori della zona rossa».

