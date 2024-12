Maialetto o porchettone? La bontà è servita 

Il maialetto arrosto è da sempre uno dei piatti più rappresentativi della cultura gastronomica sarda. Ma come cucinarlo? Abbiamo chiesto i “segreti” a Silvio Giacobbe, di “Niala - Ristoro e Tradizioni”, a Ussassai.

«Utilizziamo solo maialetti ogliastrini che pesino tra gli otto e i dieci chili. A Cagliari sono già considerati “porchettoni”. Ingrediente importante è il sale. Mentre per la brace, è ottima la legna locale che non fa una fiamma troppo alta. Solitamente noi usiamo il legno di corbezzolo».

«Dopo aver tagliato il maialetto in quarti, viene posizionato nello spiedo e lasciato per un’ora “fermo”. Viene cucinato in quarti, per garantire una cottura migliore di ogni sua parte. Va cotto a fuoco lento, per circa quattro ore. Solitamente lo mettiamo a cuocere intorno alle 11 in modo che possa essere servito a pranzo verso le 14-14.30».

«Il segreto? È importante la cottura lenta, quindi che la carne cuocia bene all’interno, per dare poi la croccantezza giusta alla cotenna. Invece in un forno casalingo, sono necessarie circa due ore e mezza-tre, a 200 gradi. La cottura all’esterno chiaramente è influenzata dalle temperature e dal vento che, se presente, allunga la cottura. Però è decisamente meglio quando viene cotto alla brace».

«Noi lo serviamo sui piatti di ceramica, senza mirto, anche questa è una differenza sostanziale. E ricordo che è ottimo anche freddo e piace a tutti. Buon appetito! E buone feste».

RIPRODUZIONE RISERVATA